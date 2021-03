Quando Oprah Winfrey difese il coming out di Ellen: “Se è lesbica, è perché Dio l’ha fatta così” – la clip è virale

2 minuti di lettura

Dopo il clamore suscitato dall’intervista esclusiva al Principe Harry e Meghan Markle, in cui quest’ultima ha accusato la casa reale inglese di razzismo, Oprah Winfrey è magicamente tornata Regina della tv d’America, 67enne nata povera e ora a capo di un impero da 3 miliardi di dollari.

Sui social ha così ripreso viralità una clip del lontano 1997, in cui Oprah difese in tv con le unghie e con i denti il coming out di Ellen DeGeneres, all’epoca ‘uscita dall’armadio’ con una storica prima pagina di Time. Winfrey, nel corso del suo celeberrimo The Oprah Show, rispose punto per punto agli spettatori omofobi che puntarono il dito contro la povera Ellen, rimarcando così tutta la sua vicinanza alla comunità LGBT.

“L’ho letto nella Bibbia“, sbraita una spettatrice. “C’è chiaramente scritto che l’omosessualità è sbagliata. Sei una donna potente e hai fatto così tanto. Se vuoi rappresentarti come cristiana e dire che la supporti, stai facendo il doppio gioco“. Secca la replica di Oprah.

“Ho una visione diversa del cristianesimo rispetto alla tua. Al Dio che prego non importa se sei alto o basso, se sei nero, asiatico o gay“. Un altro spettatore dice invece ad Oprah che andrà inferno, avendo sostenuto i diritti LGBT. Anche in questo caso, è netta la risposta della conduttrice.

Mi assumo la piena responsabilità di andare all’inferno o in paradiso. A tutti quelli che si stanno preoccupando per me, perché convinti che andrò all’inferno, dico che dovreste prendere tutta quell’energia e creare un piccolo paradiso qui sulla Terra. Io credo che Dio abbia creato Ellen. Credo che Dio l’abbia fatta. Se Ellen dice di essere lesbica, è Dio ad averla creata.

“Non puoi stare qui, davanti a tutta l’America, a dire che la sostieni!“, grida infine un’altra spettatrice, in lacrime. “Sostengo il suo diritto di essere chi pensa di essere!”, la risposta di Oprah, da sempre icona LGBT.