Alex Migliorini e Manuel Pirelli festeggiano il primo anniversario d’amore: “Un anno di noi, per sempre”

Lo scorso luglio Alex Migliorini, ex tronista gay di Uomini e Donne, annunciava di aver ritrovato l’amore al fianco di Manuel Pirelli, volto di Love Island. Nelle ultime 24 ore Alex e Manuel hanno festeggiato il loro primo anniversario insieme, con parole al miele condivise sui social.

“Un anno di te, di me, di noi! Un anno di vita vera. Mai avrei pensato di sentirmi felice e completo, ma sei arrivato tu e hai stravolto tutto! Ti dedico tutto amore mio, tutto di me! Per sempre e completamente tuo, ti amo“, ha scritto Pirelli, condividendo un selfie di coppia, teneramente abbracciati.

“Un anno di noi“, ha replicato Migliorini. “Niente papiri strappalacrime, voglio solo dirti grazie per avermi stravolto la vita, grazie per avermi reso una persona migliore e soprattutto grazie perché ogni giorno mi fai sentire tanto speciale e mi fai sentire un principe. Ti amo da morire“.

29enne di Mozzecane, in provincia di Verona, Alex fu il tronista della 2a e ultima edizione di Uomini e Donne versione gay, nel 2017. Migliorini scelse il corteggiatore Alessandro D’Amico, ma i due si lasciarono poco dopo. Nel 2020 Alex annunciò l’imminente unione civile con l’amato compagno, un architetto a cui aveva chiesto la mano presso il Lago Di Braies, in una cornice da sogno. “Ho detto sì“, scrisse all’epoca Alex, pronto ad unirsi civilmente al suo Puggy, conosciuto l’8 ottobre 2018. Esattamente un anno fa l’annuncio della rottura, avvenuta tempo prima. “Mi chiedete spesso che fine abbia fatto Puggy e dopo così tanto tempo mi sento di dirvi che con lui è già finita da tempo“, scriveva Alex. “Qualche tempo fa ho anche conosciuto un’altra persona, ho provato a dare una possibilità anche a questa storia ma purtroppo non è andata bene“.

Questo vuol dire che il 23 gennaio 2023 Migliorini ufficializzava la separazione da Puggy e il giorno dopo iniziava la sua storia d’amore con Manuel.

Pirelli, 27enne neolaureato in Economia, nel 2021 aveva invece preso parte al reality show “Love Island Italia”, su Discovery+, con l’intenzione di conquistare una “lover”, alla ricerca di una donna non presuntuosa a dai colori mediterranei.

Dopo aver conosciuto Alex, la lettera a cuore aperto pubblicata sui social: “Oggi posso dire che dentro di me ho sempre saputo di essere gay, ma realizzarlo davvero e soprattutto ammetterlo a me stesso è stato molto complicato ed è stato un processo che si mi ha portato via anni in cui il Manuel che tutti vedevano era un ragazzo etero come tanti“. “Non è facile spiegare quella sensazione di sentirsi sbagliati, fuori posto, quel continuo non riuscire ad accettarsi misto alla paura di deludere gli altri. Gli amici, la famiglia. Ti possono far vivere una vita che non è la tua nella convinzione assoluta che è così che deve andare, che quello sarai tu per sempre”. “E poi… com’è che si dice? La vita è ciò che ti accade mentre fai altri progetti. Ed è proprio quello che è successo a me. Ad un certo punto, in maniera del tutto improvvisa ho capito che meritavo anche io di essere felice ed è proprio vero la felicità vera arriva quando meno te l’aspetti. Quando ho conosciuto Alex avevo già capito e realizzato chi fossi davvero ed innamorarmi di lui è stata la cosa più naturale del mondo. Mi ha rubato cuore e mente dal primo giorno, e a te dico… ma senza te, mai senza noi”.

Pochi mesi fa Alex e Manuel si sono concessi la prima estate insieme, a Mykonos, celebrando ora il primo anno di coppia.

