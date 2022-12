Smiley, dalla Spagna una nuova serie queer con Alex e Bruno innamorati

< 1 min. di lettura

È uscita anche in Italia da 2 giorni appena Smiley, nuova serie spagnola Netflix che adatta un’opera teatrale di Guillem Clua, con al centro della rama una storia d’amore queer.

Protagonista è Álex, a cui hanno spezzato il cuore. Aveva riposto le sue speranze in un ragazzo che dopo un paio di settimane gli ha fatto un ghosting da manuale, lasciandolo davvero sconvolto. Così prende il telefono e gli chiede spiegazioni in un messaggio vocale che avrà conseguenze inaspettate… perché finisce per inviarlo per errore a Bruno, che non conosce affatto. Questo innocente primo equivoco è il primo anello di una catena di eventi che cambierà per sempre la vita di entrambi.

Il cast di Smiley è formato dal 39enne Miki Esparbé e dal 26enne Carlos Cuevas, affiancati da Pepón Nieto, Meritxell Calvo, Giannina Fruttero, Eduardo Lloveras, Ruth Llopis e Ramon Pujol.

“Smiley è la più grande storia d’amore che abbia mai vissuto“, ha dichiarato Guillem Clua, autore dello spettacolo teatrale e showrunner della serie. “E come spesso accade con le storie d’amore, è iniziata in piccolo ed è cresciuta negli anni fino a diventare qualcosa che ha cambiato la mia vita. In tutto questo tempo Smiley ha toccato le anime di migliaia di persone. di persone nei teatri di tutto il mondo e sono molto felice che possa continuare a farlo su una piattaforma orgogliosa della diversità come Netflix. Non solo perché la storia di Alex e Bruno raggiungerà milioni di persone in più, ma anche perché saranno accompagnate da un intero nuovo universo di storie d’amore LGTBI. Ecco perché dico che Smiley è la mia più grande storia d’amore. E la cosa migliore è che è appena iniziata“.

8 episodi da mezz’ora l’uno, per ora, con una storia d’amore queer con vista sul Natale.

