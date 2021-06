Papà sostiene figlio gay issando la bandiera rainbow: “Sciocchiamo i vicini!” – e il video è virale

2 minuti di lettura

John Wyatt, 45 anni, ha condiviso su TikTok un video in cui issa la bandiera rainbow fuori dalla propria casa per sostenere suo figlio Caden, 15 anni, gay dichiarato.

“Stiamo cercando di scioccare l’Oklahoma“, confessa divertito John, in una clip con in sottofondo Born This Way di Lady Gaga che in pochi giorni ha rastrellato mezzo milione di mi piace e 20.000 commenti. Intervistato da Buzzfeed News, il giovane Caden si è detto “davvero fortunato ad avere genitori così solidali, perché so che molte altre persone non sono fortunate come me”.

La famiglia vive in una comunità conservatrice appena fuori Tulsa, in Oklahoma, dove i sostenitori di Trump e i fanatici di “Blue Lives Matter” sventolano le loro bandiere razziste e omotransfobiche tutto l’anno. Nella loro zona, nessuna casa ha la bandiera arcobaleno appesa.

John Wyatt, prima che suo figlio facesse ufficialmente coming out, era conservatore e molto religioso. Tutto è cambiato quando ha capito che l’amato Caden era omosessuale.

È stato allora che abbiamo davvero iniziato ad abbracciare la comunità, perché sapevamo che nostro figlio era gay e che in qualsiasi momento poteva fare coming out. E aveva bisogno di vedere che saremmo stati in grado di supportarlo ed essere lì per lui.

Wyatt si è detto preoccupato che i vicini potrebbero vandalizzare la bandiera, ma ad oggi nessuno ha osato. “Stiamo facendo sapere alle persone che è un posto sicuro. Non sto cercando di provocare alcuna controversia nel quartiere, ma forse c’è qualcuno là fuori che vedrà questa bandiera, sorriderà e si sentirà al sicuro”.

Il video ha raccolto commenti entusiastici da tutto il mondo. “Bel lavoro papà, in realtà mi hai fatto piangere lol“, ha commentato un utente di TikTok. Un altro ha scritto: “Ti rivendico come mio padre. Perché mio padre ha detto che non voleva che mostrassi la mia bandiera“.

E ancora: “Ho pianto. Siete una famiglia incredibilmente legata. Tuo figlio è fortunato. Dio vi benedica e felice Pride!”