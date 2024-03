Parliamo di “Estranei” al Circolo Mario Mieli, un talk per il nuovo capolavoro di Andrew Haigh

2 min. di lettura

È uscito giovedì scorso nei cinema d’Italia il meraviglioso Estranei, nuovo strepitoso film di Andrew Haigh riuscito ad incassare 252.577 euro in 4 giorni, con 35.741 spettatori paganti.

Martedì 5 marzo alle 18.30 si terrà un talk sulla pellicola presso la sede del Circolo di Cultura Omosessuale “Mario Mieli”, in via Efeso 2A, a Roma, con il nostro caporedattore Federico Boni a parlarne insieme all’attivista Massimo Marra e a Stefano Mastropaolo. Ingresso libero per chiunque lo vorrà, per affrontare i temi del film, affrontando i suoi punti di forza, raccontandone le profonde emozioni.

Estranei prende forma nel corso di una notte, in un condominio quasi vuoto nella Londra contemporanea. Adam (Andrew Scott) ha un incontro casuale con un misterioso vicino di casa, Harry (Paul Mescal), che spezza il ritmo della sua vita quotidiana. Mentre si sviluppa una relazione tra i due, Adam è ossessionato dai ricordi del passato e si ritrova attratto nella città di periferia in cui è cresciuto e nella casa d’infanzia in cui i suoi genitori (Claire Foy e Jamie Bell) sembrano vivere, proprio come il giorno della loro morte, 30 anni prima.

Il film, qui da noi recensito e interpretato da Andrew Scott e Paul Mescal, vede nel cast anche Jamie Bell e Claire Foy. Il romanzo da cui è stato tratto, “Estranei” di Taichi Yamada (Casa editrice Nord), è stato insignito del prestigioso Yamamoto Shugoro Prize for Literature. Taichi Yamada è uno dei più famosi e rispettati scrittori giapponesi contemporanei, definito da Bret Eston Ellis «uno dei migliori autori giapponesi che abbia mai letto».

