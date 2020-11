Paul Bettany: “Mio padre era gay, ma era devastante la vergogna che provava per la sua identità sessuale”

Il padre di Bettany, Thane, attore e ballerino, è stato sposato con Anne dal 1968 al 1985. Dopo il divorzio, Thane ha ritrovato l’amore con un uomo.

“Ho avuto un padre gay che è morto un paio di anni fa”, ha confessato Paul. “Ha fatto coming out a 63 anni. Ha poi avuto una relazione di 20 anni con un uomo di nome Andy. È stato un gioioso sollievo per tutti, in realtà. E una volta che il suo partner è morto, nel 2015, aveva 80 anni, e a quel punto mio ​​padre ha deciso di tornare nell’armadio, arrivando a dire che era stato tutto un grande malinteso, perché era cattolico. La vergogna che provava per la sua identità sessuale era devastante. Non è stato in grado di piangere l’amore della sua vita”.

Bettany ha confessato che proprio per questo motivo era quasi arrivato a rifiutare il ruolo di protagonista in Uncle Frank, perché spaventato dai ricordi del proprio passato. Paul, volto Marvel da anni, è sposato con Jennifer Connelly dal 2003 e ha due figli.