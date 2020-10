Uncle Frank, primo trailer dal film Amazon con Paul Bettany professore gay ripudiato dal padre

Arriverà direttamente su Amazon Prime Video Uncle Frank di Alan Ball (creatore di Six Feet Under e True Blood, nonché premio Oscar per la sceneggiatura di American Beauty), presentato lo scorso gennaio al Sundance Film Festival.

Protagonista assoluto Paul Bettany, negli abiti di un professore di letteratura gay della New York University che torna a casa con sua nipote e con il proprio partner per il funerale di suo padre, finendo così per dover affrontare il suo mai del tutto metabolizzato passato.

Ambientato negli anni ’70, la storia semi-autobiografica dello stesso Ball segue la giovane Beth (interpretata da Sophia Lillis) mentre si trasferisce a New York per frequentare il college. Arrivata in città decide di rintrcciare suo zio Frank (Paul Bettany), trasferitosi anni prima. Mentre il resto della famiglia l’aveva sempre preso in giro, Beth ne aveva invece sempre ammirato l’arguzia, l’intelligenza e le capacità di scrittura, tanto da prendere a cuore il suo consiglio, ovvero sforzarsi di diventare la persona che vuole essere piuttosto che la persona che tutti gli altri pensano che dovrebbe essere. Ma quando Beth e il suo nuovo fidanzato irrompono in casa di zio Frank, la giovane scopre che lo zio è gay e che ha una relazione con Walid “Wally” Nadeem (Peter Macdissi), saudita che sta anche nascondendo la propria omosessualità alla sua famiglia.

I tre devono però improvvisamente tornare a casa in South Carolina, a causa della morte del papà di Frank, profondamente conservatrice. L’uomo l’aveva sorpreso da adolescente in momenti di pura intimità con il suo primo ragazzo, rimanendone scioccato. Dopo tanti anni, Frank potrà finalmente ricostruire una serenità familiare…