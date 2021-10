Pete Buttigieg in congedo paternità, insulti omofobi dalla destra repubblicana

2 minuti di lettura

Diventato papà di due gemelli, adottati pochi mesi fa, Pete Buttigieg, primo ministro dichiaratamente gay della storia d’America, è entrato in congedo parentale, pagato, per quattro settimane. L’arrivo dei piccoli Penelope Rose e Joseph August ha chiaramente cambiato l’esistenza di Pete e di suo marito Chasten, con Buttigieg che si è detto giustamente orgoglioso delle “politiche per la famiglia che l’amministrazione Biden sta cercando di estendere a tutto il Paese“.

Ma da destra, puntualmente, sono arrivati insulti a tinte omofobe. Se il senatore repubblicano Tom Cotton ha attaccato il ministro dei Trasporti sull’iniziale silenzio del congedo di paternità (“Male che gli americani neanche sapessero che il ministro ha passato gli ultimi due mesi lontano dal lavoro ma ugualmente pagato“), da FoxNews è arrivata la battuta più becera, firmata Tucker Carlson, celebre conduttore del canale vicino alla destra. “Chissà se userà questo periodo per capire anche come allattare“.

Parole che hanno indispettito la comunità LGBT d’America e lo stesso Buttigieg, che ha prontamente risposto: “Non capisce il concetto dell’allattamento con il biberon, figurarsi il congedo parentale per i padri. Ma è veramente strano che questi attacchi arrivino da una parte politica che sostiene di essere a difesa della famiglia”. “Questo attacco proviene da un uomo che deve ancora spiegare il suo apparente sostegno all’assassinio di Harvey Milk“. Pete si riferisce al fatto che l’annuario dell’ultimo anno al Trinity College di Carlson, nel 1991, lo elencava come membro della “Dan White Society”, gruppo che celebrò Dan White, assassino dell’attivista gay.

“Ma noto anche che [Carlson] non parla per il Paese“, ha aggiunto Buttigieg. “Non credo che parli nemmeno per la maggior parte dei repubblicani”. “Questo è in gran parte un problema di consenso. Questo non è solo un sostegno per le famiglie come la mia ad avere il diritto di sposarsi e il diritto di essere trattate allo stesso modo, ma anche che le famiglie in generale, mamme e papà, che dovrebbero essere in grado di sostenere i propri figli, anche con congedo familiare retribuito”. “Sono fortunato a poterlo sperimentare come dipendente, essendo in grado di avere la flessibilità necessaria per prendermi cura dei nostri bambini appena nati, che è, tra l’altro, un lavoro”. “È un lavoro gioioso. È un lavoro meraviglioso, ma è sicuramente un lavoro“.

Buttigieg ha ragione sul fatto che l’omofobia di Carlson non riflette il pensiero attuale dei sostenitori repubblicani sulle coppie gay. Un sondaggio Gallup del giugno 2021 ha rivelato che il 55% degli elettori repubblicani approva il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Anche la Casa Bianca, ovviamente, ha difeso Buttigieg. “E’ un modello dell’importanza – ha commentato la portavoce, Jen Psaki – che i nuovi genitori possano restare a casa o occuparsi dei bambini senza perdere lo stipendio“.