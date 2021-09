Pete Buttigieg è diventato papà di due gemelli. Benvenuti Penelope Rose e Joseph August

< 1 minuto di lettura

20 giorni dopo aver annunciato al mondo che sarebbe presto diventato genitore insieme all’amato Chasten, Pete Buttigieg ha ufficializzato il lieto evento.

Pete e suo marito sono diventati papà di due gemelli. “Siamo lieti di accogliere Penelope Rose e Joseph August nella nostra famiglia“, ha scritto l’ex candidato alla Casa Bianca, il primo dichiaratamente omosessuale di sempre.

Ex sindaco di South Bend, in Indiana, dal 2012 al 2020, Buttigieg è stato nominato Segretario dei Trasporti da Joe Biden, diventando così il primo ministro dichiaratamente gay del Governo USA. Pete e Chasten si sono conosciuti su Hinge, dating app a pagamento per chi cerca relazioni durature che a differenza di Grinde e Tinder ti mette in contatto con gli amici dei tuoi amici di Facebook, evitando quindi la connessione diretta con puri e semplici estranei.

Buttigieg è stato inviato in Afghanistan per 7 mesi, nel 2014, in quanto ufficiale dell’intelligence navale nella Riserva della Marina degli Stati Uniti. Nel 2018 ha sposato l’amato Chasten.