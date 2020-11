Pharrell Williams lancia “Humanrace”, la linea Skincare super inclusiva

Conosciuto per le sue hit, da Happy a Freedom, Pharrell Williams non è solo una star del pop, ma anche una vera e propria icona che ormai da anni spazia in diversi settori. Dalle collezioni in collaborazione con Chanel a quelle con Adidas, è tra i sostenitori della comunità LGBTQI+ e di tutti i diritti civili in genere. Ma non solo: gli anni per lui non sembrano mai passare, e quindi, visto l’interesse sull’argomento riscontrato, Pharrell Williams ha deciso di svelare i suoi segreti di skincare lanciando il proprio marchio super inclusivo.

“Humanrace“, questo il nome del marchio, propone prodotti genderless, vegani, senza profumo e dal design “pulito”; Non a caso il lancio prevede tre prodotti che la pop star descrive come il “rituale viso dei tre minuti”: dal detergente Rice Powder Cleanser, all’esfoliante Lotus Enzyme Exofliator, alla crema a idratazione profonda, Humidifying Cream, ovvero i tre fondamentali della daily routine di Pharrell.

Ulteriore nota all’inclusività e alla sostenibilità sono il packaging, ricaricabile e riutilizzabile, costruito con oltre il 50% di plastica riciclata post-consumo da discarica, e le etichette scritte anche in braille.

Photo Credits: Instagram @Humanrace