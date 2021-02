Polonia omofoba, la proposta:”Dichiarare l’Europa zona di libertà LGBT”

2 minuti di lettura

Sono un centinaio, ad oggi, le “zone libere da LGBT“ nella Polonia omofoba. La prima città a dichiararsi “free” è stata Świdnik. A poco meno di due anni, arriva una nuova proposta: dichiarare l’Europa zona di libertà LGBT. A proporla e a chiedere un dibattito all’Europarlamento è stato Renew Europe, un gruppo politico europeo di cui fanno parte alcuni parlamentari di ALDE e PDE.

Renew Europe chiede infatti di tornare a discutere della Polonia omofoba, rispondendo alla loro ideologia conservatrice e retrograda con una seduta ufficiale del Parlamento Europeo, che si riunirà a marzo come da programma. Una risoluzione che dimostri come l’Europa intenda difendere e preservare i diritti cviili di tutte le persone europee LGBT, anche a costo di andare contro quegli Stati membri che ormai da anni hanno basato la loro politica sulla repressione sessuale.

Il prossimo calendario della seduta di marzo verrà deciso oggi. E ci dovrebbe essere anche la risoluzione proposta da Renew Europe. A proporre la risoluzione è stato l’eurodeputato francese Pierre Karleskind, il quale ha dichiarato:

Dichiarando l’UE una “zona di libertà LGBTI”, vogliamo dimostrare che il rispetto dei valori dell’UE non è un’opzione. Vogliamo anche e soprattutto dire alle persone LGBTI in Europa che il Parlamento europeo farà il possibile in modo che abbiano la libertà di vivere il proprio orientamento e la propria identità sessuale senza timore di discriminazioni o persecuzioni.