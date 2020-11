Pornhub Awards 2020, le nomination dei pornodivi più amati e cliccati

Pornhub ha svelato le candidature agli Awards del 2020, relative ovviamente ai pornodivi più cliccati, apprezzati e visti del web. I Pornhub Awards sono di fatto l’unico premio pornografico interamente basato su dati inattaccabili. Quelli relativi alle visualizzazioni e alle ricerche, monitorati e conteggiati attraverso algoritmi ad hoc.

La premiazione di quest’anno si terrà il 15 dicembre e sarà chiaramente digitale causa pandemia. Lo show verrà trasmesso in streaming, con ospiti e presentatori a dir poco sorprendenti. Su tutti l’iconico regista John Waters, visto alla Festa del Cinema di Roma il mese scorso, Violet Chachki, Jordan Firstman, TOMMY CASH, Leah McSweeney, le City Girls, Dee Nasty e Ozuna.

Waters, regista di Hairspray e Mondo Trasho, si è detto orgoglioso di partecipare. “Questo è ciò di cui tutti abbiamo bisogno per stare a casa ed essere sessualmente al sicuro e socialmente distanziati in questa oscena pandemia”, ha confessato Page Six. “Per me assegnare un Pornhub Award è un dovere civico.”

Pornhub Awards 2020, le nomination

Andando a snocciolare le varie categorie, tra le performer trans si trovano bellezze assolute come Natassia Dreams, Chanel Santini, Bailey Jay, Natalie Mars, Domino Presley, Daisy Taylor e Aubrey Kate. Tra i performer gay più cliccati spazio a Rocco Steele, Diego Sans, Austin Young, Max Konnor e Austin Wolf.

Nella Top Lesbian Performer ci sono artiste come Jenna Sativa, Darcie Dolce, Lilly El, Vanessa Veracruz e Scarlit Scandal. Ci sono poi categorie come Top Daddy (Cutler X, Max Konnor tra i nominati) e Top Twink Performer (Joey Mills, Johnny Rapid e Adam Awbride tra gli altri).

Novità assoluta di stagione, i volti LGBTQ + non sono nominati solo nelle rispettive categorie, ma anche in altre. Ad esempio la celebrità trans Natalie Mars è nominata anche nella categoria Top Lesbian Perforner, mentre Triplextransmanxxx in quella Top Daddy. Diversi pornodivi gay e bisessuali sono stati poi candidati in categorie più generiche. Matthew Camp è stato nominato come Most Popular Male Newcomer, Wolf Hudson come Most Popular Male Performer by Women, e Cutler X, Rafael Alencar e Max Konnor sono tutti in nomination nella categoria Top Big Dick.

Tra i migliori pornodivi in assoluto spicca anche il nostro Rocco Siffredi, leggenda d’Italia. E i vostri vincitori, quali sono?