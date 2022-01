PSICO-TEST: sei da terapia Blanco o corrente Mahmood?

In preda alla corrente Mahmood

Mamma mia che creatura impegnativa! Wow! E come fare per non cadere nelle grinfie della tua ammaliante verve da strega? Ok, in verità vorremmo affidarci a te, lasciarci portare ovunque, vorremmo poterci fidare di ogni tua geniale intuizione, di ogni orizzonte che tracci, di ogni visione che ti passa in testa. Che vita noiosa sarebbe, senza i tuoi guizzi di libertà totale. Tu sei la diversità sfrontata che non si adegua ai conformismi, sei pura anarchia e però: potresti fermarti e fare un po' di chiarezza? Va bene l'arte, va bene l'espressione puramente creativa, va bene il genio, ma poi, alla fine, non è che anche tu qualche volta hai voglia di qualcosa di più semplice, terra-terra, qualcosa tipo pane al pane e vino al vino?