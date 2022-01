Pedofilia: “Ratzinger coprì 23 abusi su minori tra 8 e 16 anni” l’accusa al Papa emerito

2 minuti di lettura

Una nuova bufera sulla pedofilia nella Chiesa travolge il Vaticano, dopo lo scandalo dei 3200 sacerdoti francesi sotto accusa per aver commesso decine di migliaia di abusi su minori dal 1950 ad oggi nella sola Francia.

Il Papa emerito Benedetto XVI, all’epoca arcivescovo Joseph Ratzinger, avrebbe coperto 23 casi di abusi su minori tra gli 8 e i 16 anni tra il 1976 e il 1993. È quanto emergerebbe da un documento del 2916 del tribunale ecclesiastico dell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga. Joseph Ratzinger sarebbe corresponsabile, insieme ad altri prelati, di non aver messo fine agli abusi e di aver taciuto, pur essendone a conoscenza.

La notizia è stata svelata dal settimanale tedesco Die Zeit, che riporta i misfatti di pedofilia a carico del sacerdote Peter H della diocesi di Essen e di Monaco.

“Non sono stati all’altezza delle loro responsabilità verso i giovani e i bambini affidati alle loro cure pastorali. Il cardinale Joseph Ratzinger lo accettò e lo insediò nella propria arcidiocesi”

Questo è quanto riportato dal documento, secondo il Die Zeit. Documento che viene definito “extragiudiziale” perché di fatto contenente una sorta di patteggiamento. Peter H. infatti, per l’ipotesi di aver abusato 23 volte di minori tra gli 8 e i 16 anni, è stato “punito” con l’obbligo di versare tre mensilità di stipendio alla Fondazione per bambini Tabaluga e il divieto di esercitare il sacerdozio. Tuttavia non è stato destituito dal clero.

Georg Gänswein, segretario particolare del Papa emerito Benedetto XVI, ha smentito qualsiasi coinvolgimento di Joseph Ratzinger, affermando che l’allora arcivescovo e futuro Papa non era a conoscenza degli abusi perpetrati da Peter H. ai minori.

Il prossimo 17 Gennaio è attesa la pubblicazione di un rapporto sugli abusi compiuti nella diocesi di Monaco e Frisinga, richiesto dal cardinale Reinhard Marx, arcivescovo dal 2007. Lo stesso Marx lo scorso Giugno si era dimesso, proprio perché venuto a conoscenza delle gravi omissioni di cui si era resa responsabile la Chiesa in passato, ma Papa Francesco aveva respinto le dimissioni.

Sin dall’inizio del suo papato, Francesco I ha promesso chiarezza sui crimini di pedofilia della Chiesa. Lo stesso aveva fatto Benedetto XVI. Ci auguriamo che, oltre alle legittime smentite in prima battuta, arrivino presto segnali di chiarezza e trasparenza da parte del Vaticano e dell’entourage del Papa emerito Benedetto XVI. Auspicabile anche un punto di chiarezza sulla vicenda da parte di Papa Francesco I.

Ratzinger era già stato sfiorato da accuse di copertura a preti pedofili negli Stati Uniti. Gay.it nel 2010 riportò la notizia di una lettera inviata alle diocesi della Chiesa dall’allora capo della Congregazione per la dottrina della fede. Leggi qui >

Fonti: Il Fatto Quotidiano, Libero, la Repubblica, L’Unione Sarda, La Stampa

© Riproduzione Riservata