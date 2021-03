Raya e l’Ultimo Drago, Kelly Marie Tran pensa che la sua principessa possa essere lesbica

2 minuti di lettura

Archiviato (per ora) Frozen, con annessa richiesta web di esplicitare la presunta omosessualità di Elsa, la Disney si è giocata il suo 59º classico animato, Raya e l’Ultimo Drago, dal 5 marzo su Disney+ con Accesso VIP. Diretto da Don Hall (Big Hero 6) e Carlos López Estrada (Blindspotting), il film trae ispirazione dalle culture e dai popoli dell’Asia sudorientale. A doppiare in lingua inglese l’eroica protagonista è Kelly Marie Tran, che via Vanity Fair si è lasciata andare ad un’intervista che ha presto fatto rumore.

“Penso che se sei una persona che guarda questo film e vedi la rappresentazione in un modo che ti sembra davvero reale e autentico, allora è davvero reale e autentico. Penso che potrei mettermi nei guai per averlo detto, ma così è“. Kelly Marie lascia intendere che la sua principessa guerriera possa essere lesbica. D’altronde in tanti, sui social, hanno sottolineato l’evidente alchimia tra la protagonista Raya e la sua “rivale” Namaari. Sono nemiche-amiche o anche altro? Nel dubbio Kelly Marie ha una certezza. Vorrebbe un’esplicita rappresentazione LGBT nei lungometraggi animati Disney.

Voglio vivere in un mondo in cui ogni singolo tipo di persona possa vedersi in un film come questo. C’è molto lavoro da fare in questo senso. Mi piacerebbe vedere un guerriero Disney che – non lo so, posso dirlo senza mettermi nei guai? Non mi interessa – sia apertamente LGBTQ +. Sono fiduciosa, vedremo.

Raya e l’Ultimo Drago viaggia nel fantastico mondo di Kumandra, dove molto tempo fa umani e draghi vivevano insieme in armonia. Ma quando una forza malvagia ha minacciato la loro terra, i draghi si sono sacrificati per salvare l’umanità. Ora, 500 anni dopo, quella stessa forza malvagia è tornata e Raya, una guerriera solitaria, avrà il compito di trovare l’ultimo leggendario drago per riunire il suo popolo diviso. Durante il suo viaggio, imparerà che non basta un drago per salvare il mondo, ci vorrà anche fiducia e lavoro di squadra.

Nella versione italiana del film, il cast di voci include Luisa Ranieri (Virana), l’attrice e doppiatrice Jun Ichikawa (Namaari), Paolo Calabresi (Tong) e Vittoria Schisano (Generale Atitaya). Gli influencer Emanuele Ferrari, Vatinee Suvimol e Maryna hanno prestato la propria voce per un cameo, insieme alla cantante Camille Cabaltera che, inoltre, interpreta il brano nei titoli di coda della versione italiana del film.

Nel corso degli anni Disney ha introdotto una maggiore rappresentazione LGBTQ + in film come Onward, Avengers: Endgame e Star Wars: The Rise of Skywalker, ma sempre in modo fugace, quasi impercettibile. L’anno scorso il CEO della Disney Bob Chapek ha promesso che la società avrà un “maggiore impegno” nei confronti dei personaggi LGBTQ e nel raccontare storie LGBTQ. Prossimo step, Gli Eterni, film Marvel che avrà un supereroe dichiaratamente gay al suo interno.