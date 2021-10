Rihanna è ormai imprenditrice della body positivity

2 minuti di lettura

Che Rihanna sia un’assoluta popstar è ormai innegabile: una serie di hit di successo entrate tra i capisaldi della cultura pop recente ne hanno fatto un’icona assoluta del contemporaneo. Ma negli anni la cantante originaria delle Barbados ha aggiunto al suo curriculum anche le voci “imprenditrice” e “miliardaria”.

Dopo aver creato il marchio Fenty nel 2017 (che è poi il cognome della cantante), Rihanna si è lanciata in Fenty Beauty, l’azienda di cosmetici più inclusiva del mercato, e Savage X Fenty, il marchio di lingerie altrettanto inclusivo: le due label hanno trasformato il brand in un vero e proprio impero.

La linea di lingerie ha letteralmente spopolato tra i fan, e non solo, per il suo sguardo aperto verso tutti i tipi di corpo e genere e per il suo stile sexy e accattivante. Tuttavia Rihanna rimane anche una showgirl, e quindi non poteva non celebrare la sua creazione con uno show in pieno stile Hollywood. Nasce così nel 2019 il Savage X Fenty Show, in collaborazione con Prime Video: una sfilata, un concerto e un evento di moda tutto in uno, dove ospiti, modelle e modelli mettono in mostra lo spirito della sua creazione.

Il 24 settembre 2021 è stata rilasciata la terza edizione, Savage X Fenty Show Vol. 3, e lo stesso giorno si è tenuto il party di presentazione. Presenti tutti i personaggi che vi hanno partecipato, un cast non da poco con Gigi Hadid, Adriana Lima, Vanessa Hudgens, Troye Sivan, Ricky Martin, la star di Ru Paul’s Drag Race Gottmik e Irina Shayk.

Rihanna non ha perso l’occasione per parlare del suo lavoro nel creare la nuova linea e ribadire l’idea che vi è dietro, idea che molti sin dall’inizio hanno definito rivoluzionaria. «La diversità è sempre stata importante, è l’unica cosa che conosco veramente quindi non è stato rivoluzionario per me. E nemmeno creare abiti per le donne che voglio vederci dentro. Vorrei che tutti facessero parte del mio brand, ti imbrogli quando escludi qualcuno. E ci sono donne in tutto il mondo, di tutte le diverse taglie, religioni, culture, etnie. Vogliono sentirsi sexy e vogliono sentirsi sicure», ha spiegato sul red carpet.

Sempre all’insegna di inclusione e body positivity, Rihanna continua a spingerci a rivendicare tutta la fiducia in noi stesse e il nostro essere sexy: «Quando vedi la personalità di qualcuno e la loro sicurezza, possono essere le star della stanza indipendentemente dal loro aspetto». Ancora grazie, RiRi.