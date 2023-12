10 cose che vogliamo portarci nel 2024

Il 2023 non è stato proprio una passeggiata all’aria aperta. Il periodo storico non è decisamente dei migliori, e se scoraggiarsi non è la soluzione, talvolta è inevitabile. Ma non tutto è perduto: se maciniamo media dalla mattina alla sera – volenti o nolenti – tanto vale ricavare il meglio e portarcelo dietro per l’anno prossimo. Questa è una modesta lista di cose che ci sono piaciutə nel 2023 che vorremmo portarci nel 2024: non saranno la cura a tutti i mali, ma magari è un primo passo.

I pronomi che vogliamo, come vogliamo

Alla comunità trans* e non binaria non è concesso il beneficio della complessità: siamo confezionatə in un’unica narrazione e sembra che non possiamo permetterci contraddizioni, vulnerabilità, ambivalenze, e strappi ‘alla regola’. In verità, l’esplorazione della propria identità è una crescita continua, un viaggio non sempre facile ma che riserva sorprese e segue iter differenti e stratificati. Se rispettare i pronomi di una persona è importante, al contempo tantə persone sono stufe di farsi ‘limitare’ dal linguaggio: come Bella Ramsey, star di The Last Of Us, che lo scorso Gennaio ha fatto coming out come persona non binaria e utilizza il they/them singolare ma ha reso chiaro che non presta così tanta attenzione all’utilizzo dei pronomi. Per quanto il they singolare lə rappresenta al meglio, ritiene che non c’è pericolo di misgendering. “Non sento disforia riguardo i pronomi” ha scritto “Chiamatemi ‘lei’, chiamatemi col ‘they’, chiamatemi ‘lui’. Chiamatemi come volete vedermi. Non potete sbagliarvi. È impossibile misgenderarmi”. È un discorso che non può essere esteso a chiunque e che non tuttə vivono allo stesso modo (oltretutto la lingua italiana non è neutra come quella anglofona), ma ci ricorda anche che possiamo uscire dai binari prestabiliti e ripercorrerli come vogliamo noi, con le nostre regole, e senza permettere a nessuno – tantomeno alle parole o i limiti del linguaggio – di decidere al posto nostro.