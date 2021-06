Roma, torna il Cinema (gratis) in Piazza, il programma: retrospettiva Ferzan Ozpetek a San Cosimato

2 minuti di lettura

Venerdì 4 giugno riparte il Cinema in Piazza a Roma, con la novità del grande schermo al Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia ad affiancare San Cosimato e la Cervelletta.

Arriveranno sotto le stelle di Roma Ken Loach, Emir Kusturica, Carlos Reygadas, Rupert Everett, JR Artist, Mathieu Kassovitz e in video-collegamento si uniranno a tutti noi Wim Wenders e il maestro Edgar Reitz. Ma non finisce qui, perché ad inaugurare le tre “piazze” ci saranno alcuni amici di sempre, come i fratelli D’Innocenzo, Matteo Garrone e Carlo Verdone, per continuare con le retrospettive dei film di autori come Ferzan Ozpetek, Gianfranco Rosi e Pietro Marcello, tutti pronti a salire sul palco del Piccolo America. Guardando sempre all’estero a Piazza San Cosimato proietteremo la filmografia di Céline Sciamma, al Casale della Cervelletta quella Satoshi Kon in collaborazione con l’Istituto Giapponese di Cultura in Roma, Wim Wenders in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, Ken Loach e sempre sotto il grande casale su uno schermo di tredici metri arriveranno da Hogwarts tutti i film della saga di Harry Potter a vent’anni dall’uscita di “La pietra filosofale”.

Al parco di Monte Ciocci, nel luogo in cui Ettore Scola girò “Brutti, sporchi e cattivi”, verranno proiettati i film di Mario Monicelli, le animazioni per i più piccoli della LAIKA e i capolavori di Emir Kusturica e Charlie Kaufman. Enrico Vanzina omaggerà Gigi Proietti e Carlo Vanzina con la proiezione di “Febbre da cavallo – La Mandrakata”, Gianni Di Gregorio ricorderà Ennio Fantastichini e il Vichingo, mentre Marco Bechis tornerà dall’Uruguay per presentare “Garage Olimpo” e “Hijos” in un’unica maratona. Saliranno sui vari palchi anche Silvano Agosti, Goffredo Fofi, Clare Peploe, Letizia Battaglia, Serra Yilmaz, Antonietta De Lillo, Simone Spada, Neri Marcorè, Giorgio Gobbi, Luigi Manconi, Annalisa Camilli, Nunzia De Stefano, Nicola Piovani e tanti tanti altri, tra cui Mario Martone che presenterà “La Traviata”.

Per il 4, 5 e 6 giugno l’appuntamento sarà alle ore 20.00. Dal 9 al 13 giugno, gli eventi con ospite inizieranno alle 20.30 mentre quelli senza ospite alle 21.15. A partire dal 16 giugno, tutti gli eventi inizieranno alle 21.15, come nelle scorse edizioni. Anche quest’anno l’ingresso sarà consentito solo su prenotazione, tramite registrazione su Prenotaunposto.it. Sul sito si potrà prenotare la propria “piazzola” dove sarà possibile partecipare alle serate con cuscini, teli e sedute portati da casa, nel rispetto delle norme anti-coronavirus.

Domenica 6 giugno Ozpetek sarà a San Cosimato, Trastevere, insieme a Serra Yilmaz per presentare Le Fate Ignoranti, uscito esattamente 20 anni fa. Domenica 113 toccherà poi a La Finestra di Fronte, domenica 20 a Magnifica Presenza, domenica 27 Ozpetek tornerà sul palco per presentare Saturno Contro insieme al cast del film. Domenica 11 luglio toccherà a Un giorno perfetto, domenica 17 spazio a Mine Vaganti, domenica 25 luglio verrà proiettato Cuore Sacro, venerdì 30 luglio tocchrà ad Allacciate le cinture, presentato da Filippo Schiccitano, per chiudere domenica 1 agosto con La Dea Fortuna.

Da segnalare anche l’arrivo di Rupert Everett a Monte Ciocci il 3 luglio, per presentare Dellamorte Dellamore insieme a Michele Soavi, e du cult LGBT di Céline Sciamma: Tomboy il 15 luglio e Ritratto di una giovane in fiamme il 29 luglio, entrambi a San Cosimato. Una lunga estate di cinema gratuito, sotto le stelle della Capitale. QUI l’intero programma.