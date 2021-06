Romina Falconi, l’intervista: “Il DDL Zan è fondamentale, il mio nuovo disco con il genio di Roberto Casalino”

4 minuti di lettura

9 anni fa in gara ad X Factor, Romina Falconi è da sempre icona LGBT, musa di Immanuel Casto, voce poderosa e ironia strabordante. In occasione del Pride Month abbiamo intervistato la cantante romana, tra una settimana attesa sul palco del Milano Pride insieme al Casto Divo.

18 mesi di pandemia vissuti da cantante. Cosa è stato per te quest’ultimo anno e mezzo. Dal punto di vista professionale e umano.

Federico, che te lo dico a fare… Già il mestiere del musicista è un mestiere che appare sempre in bilico: all’inizio mi sono sentita persa. Ogni giorno sembrava non finire mai. La nostra categoria non ha neanche un sindacato. Sarebbe molto bello prendere quest’esperienza come stimolo per cercare di creare un basamento solido per noi e per quelli che verranno dopo di noi.

Dal punto di vista professionale ho cercato di scrivere e buttare giù tutte le idee possibili. Notte e giorno, mangiavo ad orari strani ma volevo a tutti i costi dare un senso alle mie giornate pesanti come il piombo.

Dal punto di vista umano invece ho cercato di fare del mio meglio ma ho ceduto alla tristezza vera in due occasioni. La mia famiglia è a Roma e mi sentivo troppo distante, troppo vulnerabile e impotente.

Ho creato un canale su Discord per permettere a chiunque di sfogarsi, parlare, chiacchierare (discord è una piattaforma usata principalmente dai gamer, questa piattaforma permette a tanta gente di comunicare vocalmente e/o in video e/o anche solo scrivendo. Così è nata Casa Falconi. Se uno si sente solo, entra nel canale a qualsiasi ora e può raccontare quello che vuole

Proprio quando è esplosa la pandemia in Italia, ai tempi della prima ondata nel marzo del 2020, tu saresti dovuta andare in tour. Da allora hai rinviato e cancellato definitivamente tutti i tuoi concerti. Quando ti rivedremo live, sul palco?

Spero davvero presto! Finalmente avevo un tour studiato nei minimi dettagli e con prevendite che andavano divinamente… Ci rifaremo, prometto. Intanto spoilero che sarò con Casto sul palco del Pride di Milano!

Poco più di due anni fa usciva Biondologia, tuo ultimo disco che hai definito “il salto nel vuoto più emozionante della mia vita”. C’è un nuovo album in pentola? Dicci di sì.

Oh sì. Onestamente non so quando uscirà, lo scopo è far uscire un bel po’ di singoli prima. Questa volta ho dei compagni di viaggio da brividi. Sei il primo a saperlo: ha sposato la mia causa quel genio di Roberto Casalino. Sta nascendo pure una bella amicizia; lui è fulminio quando crea e mi sa leggere dentro neanche fosse un parente. Sto vivendo la più bella esperienza della mia vita perché è bellissimo sapere che a curare i testi e le melodie c’è un artista come lui. Lo chiamo Sua Casalinità. Lui ride, è umilissimo. Stanno venendo fuori delle canzoni che mi mettono i brividi già ascoltandole come bozze… Pensa quando saranno belle ‘e prodotte. Davvero, sto volando anche solo a progettarle queste canzoni. A breve privatamente sentirai…

Giugno è Pride Month, in Italia quest’anno segnato dalle discussioni parlamentari sul DDL Zan. Tu ti sei sempre esposta, sei da sempre al nostro fianco. Credi che qualcosa stia cambiando, dal punto di vista dell’esposizione mediatica dello show business italiano a sostegno della comunità LGBT? Perché è importante.

Io credo che il DDL ZAN sia fondamentale, l’aria sta decisamente cambiando ma ancora c’è tanta, tantissima, strada da fare. Sono rimasta inorridita da certi commenti sui social. L’ignoranza è una scelta, ormai. E se prima mi arrabbiavo tanto nel leggere certi commenti, adesso consiglio tutti vivamente di ignorare figure pubbliche e istituzionali che provocano sui social. Me lo ha insegnato Riccardo Pirrone: molti provocando attraverso i loro post, cercano reazioni; all’algoritmo non interessa se le reazioni e i commenti siano pro o contro… Quelle persone saranno puntualmente sulla home di tutti non per merito ma per “furbizia”. Cerchiamo di non farci fregare da certi “trucchetti” e facciamo cadere nell’oblio tutti coloro che si rifiutano di accettare una società con stessi diritti per tutti. Dobbiamo lasciare questo mondo meglio di come lo abbiamo trovato. Questa è la causa di tutti.

Rimanendo più specificatamente sul DDL Zan, ti sei fatta un’opinione?

Alessandro Zan sta facendo un ottimo lavoro, il disegno di legge lo può leggere chiunque (sul sito del senato) ma tanti parlano senza neanche averla letta e fanno leva sull’ignoranza altrui. E’ l’estenzione della legge Mancino, in pratica, e non è altro che il divieto di discriminazione e violenza per omotransfobia, sessismo, abilismo e misogenia. Lotto sempre affinchè le persone siano libere di vivere come vogliono e si sentano tutelate.

Era approvata in camera e aspettiamo il senato ma ora ci sono queste 170 Audizioni (pareri tecnici) approvate da Ostellari. Ho letto certi nomi di questi “pareri tecnici” che mi hanno dato i brividi. Abbiamo memoria e voglia di insistere, non ci arrenderemo mai.



Con Immanuel Casto, tuo fidato amico, compagno, collega e chi più ne ha più ne metta, dai spesso vita a seguitissime dirette su Twitch, in Italia ancora poco conosciuto dal pubblico mainstream. Quale potenziale ancora inespresso pensi abbia, rispetto ad altri canali social.

E’ davvero un contenitore stupendo: nasce proprio per le dirette e permette un’ottima qualità anche con le connessioni più “sbilenche”. Si crea un appuntamento settimanale e diventa una sorta di diario di bordo. Ci si può confrontare con chi ci segue e possiamo affrontare tutti gli argomenti che vogliamo. Mi piace questo nuovo modo di comunicare e questa piattaforma. A breve sarà famosissima anche qui in Italia, ne sono certa. Anche io, che sono tecnologicamente un disastro, riesco a muovermi bene lì. Le persone che seguono le live, accumulano “punti”; col tempo ricevono dei premi che ogni volta cambiano a seconda di colui che va in diretta. Io a breve metterò tra i premi il centro d’ascolto (chiacchierata privata in casa Falconi) e un sacco di altre cose…

Rimanendo sul Casto Divo, possiamo agognare una nuova collaborazione?

Non mancheranno mai collaborazioni tra me e lui perchè ci divertiamo e impariamo ogni volta cose nuove. Ho collaborato (stavolta dietro le quinte, nella pre-produzione) anche nel suo nuovo singolo (D!ck Pic). Immanuel per me è casa.

14 anni fa sbarcavi a Sanremo tra i giovani con il pezzo Ama, nell’anno dell’exploit di Fabrizio Moro. Dopo l’ultimo Festival ‘indie’ di Amadeus, possiamo cullare il sogno di un tuo ritorno all’Ariston?