RuPaul racconta la storia della sua famiglia, tra schiavitù e libertà

< 1 minuto di lettura

In attesa di vederlo super ospite di Drag Race Italia, RuPaul ha raccontato la storia della sua famiglia nel corso di un’intervista video con Finding Your Roots.

60enne, Ru ha confessato al conduttore Henry Louis Gates, Jr. di aver rintracciato la storia di tre antenati, tramite albero genealogico e test del DNA. Un aneddoto che ci riporta addirittura al 1804, quando un proprietario bianco di schiavi liberò la bisnonna di RuPaul, Nanette, e suo fratello Andre. Li liberò dalla schiavitù. Jacques Fontenette il nome del proprietario, che si rifiutò però di liberare la madre di Nanette e Andre, chiamata Negro Julie.

“Mi chiedo cosa l’abbia spinto a concedere loro la libertà“, si è domandato RuPaul. “La prima cosa che mi viene in mente, è che avesse una relazione con Negro Julie. In qualche modo, forse perché toccato nel cuore, ha liberato i figli. Perché era il loro padre? L’amore potrebbe essere la risposta“.

Non esistono documenti che certifichino una storia tra Julie e Fontenette. Nanette e Andre hanno poi trascorso i successivi 14 anni a cercare di liberare mamma Julie dalla schiavitù. Andre, poco prima della sua morte, acquistò la donna da Fontenette con l’intenzione di liberarla. Fu Nanette a privarla definitivamente della schiavitù, dopo la morte di Andre.

In lacrime dall’emozione, RuPaul ha poi raccontato la sua storia, su come abbia fatto di tutto per accudire sua madre, poco prima di morire, e come questa esperienza l’abbia segnato profondamente.