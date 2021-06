Drag Race Italia a novembre su Discovery +: giurati Tommaso Zorzi, Chiara Francini e la drag Priscilla

2 minuti di lettura

Confermate le indiscrezioni: il fenomeno Drag Race sbarca in Italia, con una prima edizione prodotta e realizzata sull’onda del successo internazionale del format, anche in Europa. Durante la presentazione dei palinsesti della prossima stagione di Discovery, il rumor ha trovato conferma, con la competizione fra drag queen più nota al mondo in arrivo su Discovery+ a novembre 2021.

Oltre alla notizia dell’arrivo della prima edizione di Drag Race Italia, sono stati diffusi anche i nomi dei giurati che siederanno al tavolo dei giurati. Al già ventilato nome di Tommaso Zorzi si affianca quello dell’attrice e scrittrice Chiara Francini (già conduttrice di Love Me Gender su LaEffe) e quello della drag queen Priscilla, stella del Jackie O’ di Mykonos e Miss Drag Queen Italia 2007, al secolo Mariano Gallo. Non è previsto un presentatore.

A presentare l’arrivo di Drag Race Italia è stata Laura Carafoli, SVP Chief Content Officier di Discovery Italia, che ha accolto il format nel nostro paese con grande entusiasmo e partecipazione, parlando anche dell’apporto che RuPaul fornirà nella costruzione dell’edizione: “Sono orgogliosa di annunciare che da novembre proporremo Drag Race Italia. Un programma consolidato con alle spalle 19 Emmy Awards. L’amore per lo spettacolo si unisce all’amore per la diversità. RuPaul sarà presente, i dettagli saranno approvati da lui. I casting sono partiti, tantissime drag italiane molto brave. Racconteremo tutta l’Italia da Nord a Sud“.

Ora non resta che rimanere in attesa dello svelamento delle concorrenti e scoprire come la competizione drag sarà adattata al nostro modo di fare show. Il countdown è partito.