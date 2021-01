Russian Guys: il calendario 2021 di nudo maschile contro il regime omofobo di Putin

Russian Guys: un calendario 2021 incentrato sulla bellezza del corpo maschile. Per di più con modelli russi, dalla virilità proverbiale.

Ma quello di Seva Galkin ha un nobile scopo in più: dire basta all’ideologia anti LGBT della Russia, al suo concetto di mascolinità tossica, alla disinformazione politica e alle sue posizioni ultra-conservatrici. È questo il “tema” del calendario Russian Guys 2021.

Seva Galkin è un regista, una produttore e fotografo che vive a Mosca.

Da sempre attivista LGBT, i suoi tre cortometraggi (Three Times About It nel 2011, Heart Disease nel 2014 e The Fans nel 2020) puntano proprio sul tema dei diritti e su quello che la legge anti-gay – approvata qualche anno fa nella Russia di Putin – sta facendo alla comunità LGBT.

Una sua splendida raccolta di bellezze maschili è il libro Dream Boys.