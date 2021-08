Ryan Murphy accusato di aver portato in tv troppi “tossicodipendenti gay pervertiti”. La replica

2 minuti di lettura

Produttore più potente, impegnato, premiato, criticato, amato e pagato di Hollywood, Ryan Murphy ha replicato via social ad un utente che lo ha così criticato: “Saprà scrivere una stagione senza tossicodipendenti gay pervertiti??? Mi sembra che abbia usato questo cliché un milione di volte“.

Un acido tweet apparentemente riferito alla premiere di American Horror Story: Double Feature, andata in onda negli Usa pochi giorni fa. Murphy, che ha già vinto sei Emmy, ha così replicato: “Scriverò sempre di tossicodipendenti gay pervertiti, mi dispiace“.

Una risposta travolta dai like, con un utente che ha scritto “Eravate tutti pazzi a pensare che Ryan si sarebbe sbarazzato dei suoi crazy boys, questo è il suo marchio“. Altri hanno ringraziato Murphy per la ricchezza di personaggi e trame LGBT+ che ha con coraggio imposto in tv e al cinema negli ultimi anni. “Apprezzo ciò che hai creato per la nostra comunità“, ha scritto un utente. “Grazie.”

D’altronde Murphy ha sempre replicato a tono, alle critiche social. “Esiste un gruppo di supporto per le persone che metterebbero sotto Ryan Murphy se lo vedessero per strada ma che continuano a vedere tutti i suoi stupidi spettacolini?“, ha chiesto un utente anonimo. Anche qui il produttore è stato breve ma impeccabile: “Facciamone partire uno!“.

Questo mese, Ryan ha annunciato due nuove serie antologiche simili ad American Horror Story e American Crime Story, intitolate American Love Story e American Sports Story. Le due serie antologiche seguiranno storie d’amore di alto profilo all’interno della cultura pop e figure di alto profilo nello sport.

La prima stagione di American Love Story si concentrerà sulla storia d’amore tra John F. Kennedy J.r e sua moglie Carolyn Bessette, mentre American Sports Story inizierà con il compianto giocatore della NFL Aaron Hernandez, e sarà basata sul podcast del Boston Globe Gladiator: Aaron Hernandez e Football Inc. Il 7 settembre, invece, andrà in onda la prima attesissima puntata di American Crime Story: Impeachment, 3a stagione interamente dedicata all’affair Bill Clinton – Monica Lewinsky.