Salento Pride 2021, tutti a Brindisi il 21 agosto – via al campeggio LGBTI a Porto Selvaggio

Il 21 agosto prossimo tornerà il Salento & Puglia Pride, dopo lo stop obbligato del 2020 causa Coronavirus, con Brindisi città prescelta. Un Pride, sottolineano gli organizzatori, che proverà ad offrire alla cittadinanza brindisina un evento che “si spera sia in forma di Parata, in un corteo di colori e rivendicazioni”.

In seno al Salento Pride 2021, Rainbow Network APS, associazione che si dedica a progettazione, eventi e turismo LGBTI, nonché a networking e co-working, ha annunciato anche la nascita di un campeggio LGBTI a Porto Selvaggio, che si terrà dal 17 al 21 agosto. Attività centrale del campeggio sarà la formazione alle tematiche arcobaleno tenuta da associazioni del territorio.

A Lecce, inoltre, è nato un Centro Antidiscriminazione / Casa Accoglienza LGBTI per supportare e ospitare persone vittima di discriminazione motivata dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere. Il progetto è denominato “L.’O.RA.CO.LO.” ed è finanziato dall’Avviso PugliaCapitaleSociale2.0, della Regione Puglia.

Nei giorni scorsi, gli organizzatori del Salento & Puglia Pride hanno issato con orgoglio la Bandiera Rainbow sulla barca “Grandi Aspettative”, in viaggio verso Corfú, grazie alla partecipazione di Francesco Mauro, Luciana Bova Vespro, della consigliera comunale Anna Maria Calabrese e dell’assessore Mauro Masiello. “È un’occasione di grande importanza questo gesto, in quanto da Brindisi partirá la bandiera di tutta la comunità LGBTQ+ verso il Salento e Puglia Pride 2021 del 21 agosto il quale si svolgerà per la prima volta nella città che da sempre ha accolto tutti e tutte“.