Sam Smith, un tatuaggio per celebrare la propria identità non binaria

2 minuti di lettura

Sam Smith ha aggiunto un nuovo tatuaggio alla propria collezione, ideato e realizzato come omaggio alla propria dichiarata identità non binaria. Il tattoo sul bicipite destro mostra una giovane che si presenta apparentemente come un ragazzo, in piedi davanti a uno specchio con indosso solo biancheria intima e tacchi a spillo. Il tattoo è stato creato da Miles Langford di The London Social Tattoo, che ha condiviso sui social la foto di Sam e del suo nuovo tatuaggio.

Smith ha fatto coming out come persona genderfluid nel 2019: “Non ci si identifica in un genere. Tu sei solo tu, sei una creazione speciale. Così la vedo io”. “Non sono maschio né femmina. Penso di galleggiare in qualche punto in mezzo”. “C’è sempre stata una guerra tra il mio corpo e la mia mente. A volte, penso come una donna”. “Qualche volta mi sono seduto e mi sono chiesto: ‘voglio cambiare sesso?’. È qualcosa a cui penso ancora adesso, ma non credo accadrà”. “Sono sempre stato molto libero quando si tratta di pensare alla sessualità. Ho provato a portare questo in quello che penso sui generi. Ho iniziato la psicoterapia un anno fa, sto iniziando a scavare più a fondo e mi rendo conto che questo è in parte il motivo per cui mi deprimo. Non sembra virile parlare di come mi senta ogni giorno nel mio corpo. Ma è quello che sto cercando di combattere.”

Nel 2020 Sam ha pubblicato l’album Love Goes.