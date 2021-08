San Francisco prima città d’America a riconoscere il Mese della Storia Transgender

2 minuti di lettura

Da oggi in poi il mese di agosto sarà sempre conosciuto come Transgender History Month a San Francisco, prima città d’America a renderlo ufficiale. Il 24 agosto, la sindaca di San Francisco London Breed ha firmato un proclama che riconosce ufficialmente la festività, al fianco di pionieri transgender, politici e attivisti LGBTQ+.

“Sono onorata di unirmi alla comunità transgender per dichiarare agosto mese della storia transgender a San Francisco“, ha affermato la prima cittadina. “La nostra comunità transgender ha una ricca storia culturale in questa città ed è così importante per la nostra diversa identità. San Francisco è stata e sarà sempre un luogo in cui tutti possono cercare rifugio e sicurezza. Oggi celebriamo l’orgoglio della nostra città e la comunità transgender“.

Il Transgender History Month nasce per onorare il coraggio di coloro che difendono i diritti delle persone transgender, così come la vitalità della cultura trans. L’annuncio è arrivato nello stesso mese del 55esimo anniversario della sommossa della Compton’s Cafeteria, rivolta contro la polizia di San Francisco, guidata da donne trans afroamericane e drag queen. Si stima che circa 60 persone reagirono alla polizia, dopo che gli agenti iniziarono molestare i clienti transgender nel bar, tra i pochi locali della città in cui le persone transgender potevano riunirsi pubblicamente. Era l’agosto del 1966. Scoppiarono tensioni, iniziò la lotta per l’uguaglianza in tutta San Francisco, dopo che una drag queen lanciò una tazza di caffè caldo in faccia a un agente. Un po’ quanto avvenne pochi anni dopo, a Stonewall, con la leggendaria scarpa con tacco lanciata contro i poliziotti. Quel che avvenne alla Compton Cafeteria fu la prima vera protesta americana per i diritti LGBTQ+.

Tamara Ching, attivista che prese parte alla rivolta del 1966, ha partecipato alla cerimonia di proclamazione del Transgender History Month, ricevendo un certificato d’onore a nome della città. “Come abbiamo dimostrato, siamo in grado di trascendere ciò che ci viene imposto, per raggiungere una vita in cui essere autenticamente e squisitamente noi”. “Siamo i nostri beni più preziosi.”