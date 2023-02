Sanremo 2023, Amadeus: “Ai bambini va spiegato che l’amore non deve essere etichettato” – VIDEO

Prima giornata di Festival di Sanremo 2023, da questa sera in onda su Rai1 con tanto di Capo dello Stato Sergio Mattarella in prima fila, Roberto Benigni a celebrare i 75 anni della Costituzione e Gianni Morandi a cantare l’inno, e 2a conferenza stampa ufficiale della manifestazione.

Amadeus, direttore artistico nonché conduttore della kermesse, ha ieri risposto alla deputata di Fratelli d’Italia che ha parlato di “Festival del Gender” a causa di Rosa Chemical, ma oggi è voluto tornare sull’argomento. Replicando a domanda precisa, Amadeus ha sentenziato.

“Non amo le etichette, non amo parlare di generi, si parla di esseri umani, ognuno è libero di vivere la propria vita come crede e di viverla pubblicamente. Sanremo non deve essere un luogo diverso da altri. Ai bambini va spiegato che esiste una persona diversa da un’altra, che esiste una donna che ama una donna, un uomo che ama un uomo e che tutto ciò è normale, l’amore non deve essere etichettato, e questo messaggio va portato ovunque, sul luogo di lavoro, in tv, nello spettacolo, con il rispetto di tutti, i bambini capiscono eccome, non mi pare siano mai stati sconvolti. L’importante è che non si sconvolgano i genitori, perché se tu non capisci un messaggio, non sai spiegarlo a tuo figlio“.