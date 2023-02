Sanremo 2023 – Prima serata 7 Febbraio: i voti di Gay.it in Sala Stampa

0:00 Ascolta l'articolo

Sì è da poco conclusa la prima serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Abbiamo ascoltato i primi 14 artisti in gara. Ecco come ho votato, per conto di Gay.it, in sala stampa a Sanremo.

Qui le pagelle date dopo il primo singolo ascolto il 16 Gennaio >

L’elenco dei voti agli artisti (con le motivazioni) segue l’ordine di esibizione sul palco dell’Ariston.

Anna Oxa – Sali (Canto dell’Anima) – voto 5

Nostra santona fuori dal coro apre la serata e prova a farci volare con la sua preghiera pop anni ’90, tra futuro e mistici auspici di levitazioni: purtroppo l’esibizione resta a terra e tutto è poco consistente e insieme troppo ambizioso. Ma è soltanto la prima sera.

Gianmaria – Mostro – voto 6

Brilla per sincera fragilità: rispetto ad altri live (Sanremo Giovani e X-Factor) sembra meno sicuro del proprio carisma. Il brano è un bel mix di poesia nevrotica in arrangiamento tsum-tsum.

Mr Rain – Supereroi – voto: 5

I bambini e gli angioletti e i supereroi e la salute mentale e l’orchestra e quindi la sensazione che da un momento all’altro spunti Maria De Filippi (cit. Andrea).

Blanco – L’isola delle rose – voto: bravo

Finalmente una star capricciosa e odiosa su questo palco stasera, che giustamente si spara la sua dose di “me ne fotto” nel giorno in cui ha pure aperto una pasticceria online per fare quattrini. Mugugni all’Ariston e anche in sala stampa: ottimo! Buon compleanno Blanchito.

Marco Mengoni – Due vite – voto 8

Una canzone per vincere, una performance per vincere, la sala stampa adulante, canzone già scolpita nella storia del Festival.

Ariete – Mare di guai – voto 7

Il tira e molla d’amore di una relazione tra ragazze arriva all’Ariston con liquida poesia, senza clamore, nella voce accarezzata dall’emozione e tutto sembra così classico ed è bellissimo e va, va, va…

Ultimo – “Alba” – Voto: 6

Senza pianoforte affronta il mare aperto di un ritorno dai mille significati e lo fa con coraggio, con un brano senza ritornello e un crescendo difficile, eseguito bene. Ma i brividi, ripetuti nel testo, dove sono?

Coma Cose – L’addio – Voto: 6

Vogliamo cantarla e cantarla questa sit-com dell’autobiografia di coppia in versione canzone sanremese. La performance aggiunge qualcosa, anche se tutto sembra un po’ “stagione 2”.

Elodie – “Due” – Voto: 7

Magistrale nel modulare la sua energia indomabile, una storia di opposti e scelte, di bivi, rimpianti e rimorsi, che Elodie sprigiona a rilascio lento, poi veloce, sale e poi precipita. Wow. Sicuro successo di classifica.

Leo Gassman – “Terzo cuore” – voto 6

Ascolto dopo ascolto si percepisce il potenziale per un brano dal testo debole, ma che nei giri melodici cattura e trascina. Gassman gigioneggia con sfrontata energia sul palco e a qualcuno pace.

Cugini di campagna – “Lettera 22” – Voto: 6

Sarà la nostalgia di un passato leggero e impalpabile, sarà quel tocco LRDL (autori), sarà che questo tormentone ci resta in testa, ma l’operazione bizzarra funziona meglio dei Pooh.

Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato” – voto 5

Il brano soffre gli arrangiamenti orchestrali e perde intimità. La performance non perfetta non riesce a nascondere – per fortuna – la sincera sofferenza di Grignani. Ma perché non farla più acustica?

Olly – Polvere – Voto: 5

Il brano soffre troppo l’overdose orchestra e probabilmente nella versione studio funzionerà di più. Anche la performance di Olly è acerba. Ma il falsetto è intrigante. Forse non era ancora il momento di buttare questo ragazzo sul palco dell’Ariston? Vedremo le prossime sere.

Colla Zio – “Non mi va” – Voto: 6

Un collettivo di energia e sincerità, una comune di svitati da osservare e che ci fanno ballare e muovere il culo in sala stampa: evvai.

Mara Sattei – Duemilaminuti – Voto: 6

Forse per l’emozione, forse per una vocazione più da studio: in questa prima serata non riesce a rendere giustizia live a un brano intrigante. Crescerà serata dopo serata.

Giuliano Federico

Sanremo 2023

Classifica provvisoria della prima serata dopo i voti della Sala Stampa

– Marco Mengoni – Due vite

– Elodie – Due

– Coma_Cose – L’addio

– Ultimo – Alba

– Leo Gassmann – Terzo cuore

– Mara Sattei – Duemilaminuti

– Colla Zio – Non mi va

– Cugini di Campagna – Lettera 22

– Mr. Rain – Supereroi

– Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

– Ariete – Mare di guai

– gIANMARIA – Mostro

– Olly – Polvere

– Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

