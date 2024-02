Sanremo 2024, 2a serata. Ecco l’ordine d’uscita dei 15 BIG in gara stasera con Giorgia co-conduttrice

2 min. di lettura

Dopo lo strepitoso risultato Auditel ottenuto dalla prima serata, Sanremo 2024 punta al bis con la 2a serata ufficiale co-condotta da Giorgia al fianco di Amadeus. Questa sera si esibiranno 15 dei 30 artisti con il proprio brano in gara, votati dalla giuria delle radio (50%) e dal pubblico a casa tramite televoto (50%). I 15 artisti in gara saranno presentati dagli altri 15 artisti che si esibiranno domani, con estrazione a sorte per tutti gli abbinamenti avvenuta in conferenza stampa.

L’ordine d’uscita di mercoledì 7 febbraio 2024

Fred De Palma presentato da Ghali

Renga e Nek presentati da La Sad

Alfa presentato da Mr. Rain

Dargen d’Amico presentato da Diodato

Il Volo presentato da Rose Villain

Gazzelle presentato dai Bnkr44

Emma Marrone presentata dai Santi Francesi

Mahmood presentato da Alessandra Amoroso

BigMama presentata da Il Tre

The Kolors presentati da Angelina Mango

Geolier presentato da Fiorella Mannoia

Loredana Bertè presentata da Sangiovanni

Annalisa presentata da Maninni

Irama presentato dai Ricchi e Poveri

Clara presentata dai Negramaro

Oltre a co-condurre Giorgia celebrerà i 30 anni di E Poi, con Giovanni Allevi ospite all’Ariston insieme a John Travolta, all’orchestra Casadei per i 70 anni di Romagna Mia, a Leo Gassman per promuovere il film tv su Franco Califano e al cast di Mare fuori 4.

In collegamento dalla Costa Smeralda ci sarà Bob Sinclar, con Rosa Chemical in collegamento dal Suzuki Stage di Piazza Colombo, mentre Fiorello con Fabrizio Biggio e Alessia Marcuzzi saranno ancora una volta in collegamento dal glass box di Viva Rai2. Questa sera sarà assegnato anche il Premio alla Carriera Città di Sanremo a Gaetano Castelli, storico scenografo dell’Ariston. La fine della diretta è prevista per l’1:40 circa.

Al termine delle votazioni sarà stilata una classifica provvisoria dei 15 artisti in gara, dove verranno annunciate le prime cinque posizioni.

