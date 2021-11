Sexmania: i brand firmano preservativi e merchandising

3 minuti di lettura

Il sesso sicuro va di moda per le grandi maison e così arrivano i preservati griffati. Vera esigenza o solo marketing? Questo ancora non lo sappiamo e forse non lo sapremo mai. Quello che però è sicuro è che usare il preservativo è fondamentale per proteggersi dalle malattie sessualmente trasmissibili e dal rischio di una gravidanza.

Nel 2008 Marc Jacobs aveva lanciato una linea merchandising di preservativi colorati con la frase:“Remember, safety first! xxoo, Marc Jacobs”. Da quell’anno in poi sembra che tutto il fashion system si sia avvicinato al mondo dell’erotismo. Ognuno, ovviamente, a suo modo. Nel 2017 anche il brand super hype Off-White aveva siglato dei preservativi con la scritta “SAFE” e il suo logo. La tendenza sembra crescere sempre più che Vetements decide di regalarli come invito alla sfilata primavera-estate 2020.

I più noti però sono sicuramente quelli di Saint Laurent. La collezione di preservativi faceva parte della campagna “The Love Affair”, che vedeva come protagonista l’artista David Alexander Flinn completamente nudo (foto di Juergen Teller). I condoms sono proposti in diverse confezioni: da quella dorata a quella zebrata, passando per il classico bianco e nero.

L’erotismo non sembra essere affatto un argomento tabù per la moda, anzi. Infatti possiamo ricordare le campagne pubblicitarie di Diesel su PornHub e YouPorn, oppure il fashion show sull’app Grindr di J.W Anderson. Insomma: il sesso piace sempre di più, è sempre piaciuto e ora va pure di moda.

Alcuni brand hanno deciso però di non firmare dei preservativi, ma di diffondere il messaggio di fare sesso protetto in un altro modo. Jean Paul Gautier, ad esempio, aveva già detto la sua nel 1996 con la campagna “Safe Sex Forever” contro HIV/AIDS. Il creativo nel 2021 torna con una collezione di calzini bianchi con le stesse tre parole scritte in rosso.

Di recente, invece, il marchio K.NGSLEY ha lanciato la sua linea di gioielli “701 Jewelry” che promuove la sex-positivity tra le comunità nere e sottolinea la mancanza di accesso alla pillola blu PrEP, medicina che previene l’infezione da HIV.

Infine arriva Christopher Kane che ha lanciato una nuova selezione di merchandising sexy per la linea More Joy. Questa comprende lingerie, orecchini e collane, zerbini per la porta di casa e una riedizione di uno storico vibratore.

–Flavio Marcelli