Spider-Man gay è realtà, ecco Web-Weaver

Concluso il Pride Month, il mondo dei cinecomic continua a celebrare l’inclusione LGBTQ+ grazie al più famoso dei supereroi Marvel. Spider-Man.

Edge of Spider-Verse #5 della Marvel Comics, che arriverà nei negozi a settembre, presenterà tre nuove versioni metaverse dell’Uomo Ragno, inclusa la prima incarnazione gay dell’amato personaggio, noto come Web-Weaver.

La Marvel lo ha descritto come uno “stilista presso la Van Dyne Industries” – società di Janet Van Dyne, alias Wasp – che “acquisisce i poteri del ragno e ci mostra un tipo molto diverso di Spider-Slayer.”

Steve Foxe, scrittore gay dichiarato precedentemente noto per aver realizzato Archer & Armstrong per Valiant Comics e X-Men ’92 per la Marvel, ha scritto la storia. La Marvel ha già spoilerato il costume di Web-Weaver, disegnato dall’artista Kris Anka. Un costume decisamente diverso dal classico rosso e blu di Peter Parker. Il design di Anka vede Web-Weaver in un abito nero, bianco e oro, elegantissimo con collo alto, maniche drappeggiate del cappotto e un elaborato motivo a ragno sul retro.

Il look di Web-Weaver è stato ispirato da stilisti come i compianti Alexander McQueen e Thierry Mugler. “Una cosa che ho capito subito quando ho concepito Web-Weaver è che non può – e non dovrebbe – rappresentare TUTTI gli uomini gay. Nessun singolo personaggio potrebbe riuscirci”, ha twittato Foxe lunedì. “La sua identità da femme senza paura è centrale nel rappresentarlo ma non è la STORIA.”

Quella la scopriremo tutti insieme quando Edge of Spider-Verse arriverà nei negozi il 28 settembre.

