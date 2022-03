DC Pride 2022, pioggia di supereroi LGBTQ+ nel nuovo fumetto rainbow

2 min. di lettura

Giugno si avvicina e la DC Comics ha ideato un nuovo straordinario libro antologico per celebrare nel migliore dei modi il Pride Month.

DC Pride 2022 #1 è il nuovo fumetto antologico di 104 pagine con personaggi LGBTQIA+ provenienti da tutto l’universo DC Comics. Nicole Maines, attrice trans* entrata nel cast di Supergirl, ha scritto per l’occasione l’introduzione.

Ma la celebrazione rainbow da parte della DC Comics andrà avanti tutto l’anno, con l’uscita di ‘varianti color arcobaleno’ che coinvolgeranno titoli come Nightwing, Superman, Harley Quinn e fumettisti come Kris Anka, Jen Bartel, Stephen Byrne, David Talaski e Kevin Wada. Dopo il boom di vendite del 2021, DC Pride prepara il suo gradito ritorno a grande richiesta, a pochi mesi dall’uscita di un fumetto sulla Justice League queer.

La svolta queer supereroistica abbraccia ormai indistintemente Marvel e Dc, tanto su carta quanto in tv e al cinema. Recentemente abbiamo visto Catwoman bisessuale in The Batman, senza dimenticare Harley Quinn, che ha ufficializzato la propria bisessualità nel suo film da solista, così come Renee Montoya, ex poliziotta lesbica che appare nello stesso film. Nella serie HBO Max Peacemaker ha fatto coming out come bisessuale, al fianco del personaggio lesbico Leota Adebayo, interpretato da Danielle Brooks, mentre nel mondo dei fumetti anche Robin ha fatto coming out come bisessuale, così come il nuovo Superman e Wonder Woman.

E se Tessa Thompson ha confessato di aspettarsi più storie d’amore LGBTQ+ dal Marvel Cinematic Universe, in Eternals abbiamo visto il primo supereroe dichiaratamente gay dello studios, con tanto di figlio e marito, mentre anche in Hawkeye, serie Disney Plus firmata Marvel, è stato introdotto un nuovo personaggio queer.

In testa al post la gallery con tutte le ‘varianti color arcobaleno’ di Dc Comics 2022.

