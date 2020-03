Denis Finnegan, il campione di atletica fa coming out: “sono gay”

10 volte campione nazionale di atletica leggera, Denis Finnegan ha fatto pubblicamente coming out in un’intervista con il reporter sportivo LGBTQ Cyd Zeigler, dal podcast Five Rings To Rule Them All.

Finnegan, irlandese che vive a Melbourne, si è detto pronto ad essere “un modello per altri giovani atleti”, dando così loro “più fiducia in ciò che stanno facendo”.

Ci sono ancora persone che sono spaventate o incerte su ciò che sta accadendo loro, quindi spero solo che raccontare la mia storia possa aiutare una persona a notare che c’è molta più accettazione di quanto si creda, là fuori.

Per anni, il 33enne Denis, ha taciuto la propria omosessualità, finendo per risentirne anche in ambito sportivo. “Ho adorato lo sport e tutta la mia famiglia è sempre stata sportiva. Volevo fare sport, ma alcuni di questi non mi piacevano”. Come il calcio, ad esempio, perché era uno sport di squadra “con i maschi“, e Finnegan sentiva che avrebbe potuto provare imbarazzo. Così è finito sulla pista di atletica, in solitudine, perché certo che avrebbe potuto reggere maggiormente la pressione del tacere agli altri e a sè stesso il proprio io. Alla fine dell’intervista, Finnegan ha citato Theodore Roosevelt:

Non è il critico che conta, né l’individuo che indica come l’uomo forte inciampi, o come avrebbe potuto compiere meglio un’azione. L’onore spetta all’uomo che realmente sta nell’arena, il cui viso è segnato dalla polvere, dal sudore, dal sangue; che lotta con coraggio; che sbaglia ripetutamente, perchè non c’è tentativo senza errori e manchevolezze; che lotta effettivamente per raggiungere l’obiettivo; che conosce il grande entusiasmo, la grande dedizione, che si spende per una giusta causa; che nella migliore delle ipotesi conosce alla fine il trionfo delle grandi conquiste e che, nella peggiore delle ipotesi, se fallisce, almeno cade sapendo di aver osato abbastanza. Dunque il suo posto non sarà mai accanto a quelle anime timide che non conoscono né la vittoria, né la sconfitta.

