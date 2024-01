Amber Glenn prima storica campionessa USA di pattinaggio artistico femminile dichiaratamente queer

2 min. di lettura

24enne pattinatrice artistica americana nata in Texas, Amber Glenn è diventata la prima campionessa statunitense di pattinaggio artistico femminile dichiaratamente LGBTQIA+.

Glenn, che si identifica come bisessuale e pansessuale, aveva gareggiato otto volte in precedenza, arrivando seconda nel 2021 e terza nel 2023. Ora il trionfo con 210,46 punti conquistati, contro i 204,13 punti della medaglia d’argento Josephine Lee e i 200,68 punti della medaglia di bronzo Isabeau Levito.

Via NBC Sports, la vincitrice ha dichiarato: “Essere la prima campionessa femminile apertamente queer è incredibile. Quando ho fatto coming out ero terrorizzata. Avevo paura che avrebbe influenzato i miei punteggi, o qualcosa del genere. Ne è valsa la pena vedere tutti quei giovani che si sentivano più a loro agio nel loro ambiente in pista, persone che pensano, ‘Oh, sono rappresentata da lei, ed è una delle migliori pattinatrici, quindi non devo cercare di nascondermi’. Solo perché sei quello che sei non significa che non puoi essere un atleta di punta”.

Glenn si aggiunge quindi ad altri celebri pattinatori americani queer, come Adam Rippon, Eliot Halverson, Karina Manta e Timothy LeDuc.

La pattinatrice ha conquistato il campionato a stelle e strisce un decennio dopo aver vinto il titolo juniores nel 2014. A inizio stagione Glenn aveva subito una grave commozione cerebrale, mentre precedentemente era stata costretta a ritirarsi dalle prove olimpiche del 2022 dopo essere risultato positiva al Coronavirus.

“Non era esattamente il modo in cui volevo vincere il mio primo titolo nazionale, ma ne sono estremamente grata”, ha aggiunto in conferenza stampa. “Significa così tanto per me, dopo tutto quello che ho passato negli ultimi 10 anni.”

Glenn ha sfilato in pista con orgoglio con la bandiera del Progress Pride, dopo la sua vittoria.

Nel 2019, quando fece coming out, disse: “La paura di non essere accettato è una lotta enorme per me. Essere percepiti come qualcuno che sta attraversando ‘solo una fase’ oppure ‘indecisa’ è una cosa comune per tutte le donne bisessuali/pansessuali. Non voglio sbattere in faccia alla gente la mia sessualità, ma non voglio più nemmeno nascondere chi sono”.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.