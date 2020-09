La storia della comunità LGBT+ nei libri e nei programmi scolastici d’Italia, parte la raccolta firme

Nelle scuole secondarie d’Inghilterra è da poco diventata obbligatoria la presenza di lezioni LGBTQ + inclusive, con i maestri chiamati ad insegnare gli studenti cosa significhi orientamento sessuale, identità di genere, relazioni e famiglie LGBTQ +. Partendo da quest’ultima novità è nata su Change.org una raccolta firme dal titolo decisamente condivisibile: “Educhiamo i ragazzi italiani all’esistenza della comunità LGBT+“.

“La storia del nostro paese è ricca di artisti e personaggi rilevanti che hanno fatto parte di questa comunità”, recita la petizione, “ma tra i banchi di scuola viene sempre censurato, mostrando così alle persone che questo movimento è un qualcosa di infondato e sbagliato”.

Lancio questa petizione per chiedere una legge che introduca la storia della comunità lgbtqia+ all’interno dei libri di storia e dei programmi scolastici di qualsiasi genere. Abbiamo bisogno di rappresentazioni anche nella storia, abbiamo bisogno che le persone capiscano che il movimento lgbtqia+ non è sbagliato, abbiamo bisogno di vedere student* sicuri a scuola e in strada, abbiamo bisogno di una società che accetti ogni tipo di amore e che stronchi le discriminazioni, abbiamo bisogno di vedere più persone amare se stessi e viversi al massimo. Non siamo soli. Siamo fieri di essere noi stessi.