Svizzera, Alois e Peter prima storica coppia gay a sposarsi

Alois Carnier, 57 anni, e Peter Leu, 67 anni, sono ufficialmente diventati la prima coppia gay a giurarsi amore eterno in Svizzera. Il 1 luglio scorso il matrimonio egualitario è infatti diventato legale. “La cerimonia è stata davvero molto importante perché ci sono voluti 20 anni”, ha confessato Carnier, che si era unito civilmente a Leu nel 2014 e che a lungo aveva lottato per le nozze. “Penso che sia importante che il nostro matrimonio sia riconosciuto allo stesso modo e non sia messo in una categoria speciale”, ha sottolineato Leu.

Alois e Peter sognano ora di sposarsi in chiesa, l’anno prossimo. A giugno, il consiglio che presiede la Chiesa cattolica cristiana svizzera a cui appartiene Carnier ha votato a favore per la benedizione dei matrimoni delle coppie dello stesso sesso con gli stessi sacramenti e rituali dei matrimoni eterosessuali. La coppia ha in programma di invitare famiglie e amici, inclusi i due figli adulti che Leu condivide con la sua ex moglie e una nipote di due anni e mezzo. “Sono convinto che se cresce con tre nonni, sarà qualcosa di molto naturale per lei“, ha detto Leu a Reuters. “Gli orizzonti si sono ampliati. Si vede che ci sono molti modi diversi di vivere oggi“.

A Ginevra anche Aline, 46 anni, e Laure, 45, si sono sposate dopo essere state insieme per 21 anni. Hanno un figlio di quattro anni e, come Leu e Carnier, si erano unite civilmente. “In ogni senso, questa è una nuova fase per noi”, ha sottolineato Laure. “E’ stato un momento molto commovente e molto atteso, che invia un forte messaggio alla società… di essere liberi di amare”, ha detto la sindaca di Ginevra Marie Barbey-Chappuis, che ha partecipato alla cerimonia.

Il matrimonio egualitario è diventato realtà in Svizzera grazie ad un voto referendario, lo scorso settembre, con una netta vittoria dei sì.

