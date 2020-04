Douglas, arriva su Netflix la nuova stand up comedy di Hannah Gadsby

Tra il 2014 e il 2016 co-sceneggia ben 20 episodi della serie Please Like Me, fino a quando non arriva il ciclone Nanette, spettacolo acclamato dalla critica che prende forma come risposta al dibattito pubblico che prese vita in Australia prima dell’approvazione del matrimonio egualitario. Nell’imminente Douglas, registrato dal vivo nel 2019, affronterà nuovamente temi come l’ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività) e l’autismo, diagnosticatole nel 2017, per aiutare le persone a comprendere la neurodiversità come parte di una normale variazione della condizione umana.

I’m pretty excited to announce that my new special “Douglas” will be streaming on @netflixisajoke starting May 26. Be sure to mark it in your socially-distant calendars…then wash your hands. pic.twitter.com/qxYRAkwV7t — Hannah Gadsby (@Hannahgadsby) April 13, 2020