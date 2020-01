Al Grande Fratello Vip scatta il bacio tra Licia Nunez e Barbara Eboli

Poco prima dell’incontro con la Eboli, Licia Nunez appare molto provata anche perché per tutto il resto della settimana, non ha fatto altro che parlare del post che la sua compagna aveva pubblicato su instagram. Le due donne però finalmente si sono incontrare di fronte le telecamere. Messo a tacere ogni problema, Licia e Barbara si scambiano persino un bacio appassionato.

Tu non hai idea di come sto io. Non è stato facile dal primo giorno in cui sei entrata qui dentro. Lo sapevo che poteva uscire la tua storia e il tuo passato e sapevo che poteva eclissare il tuo presente. Io però non ho mollato. Fuori ti ho difeso, ti ho protetta, ma tu continuavi a parlare di lei tutte le volte. Ho passato tre settimane assurde. Ho le scatole piene di quella storia. Doveva essere per te il Grande Fratello della rinascita. Tu qui dentro hai una responsabilità, una risonanza per l’Italia e per chi ti ama. Se io sono qui è perché voglio farti tornare alla realtà. La gente è cattiva. Io no. Io ti amo.