Domenico Cuomo, dal piccolo al grande schermo: “La mia passione per il cinema nasce da bambino”

2 min. di lettura

Vincitore del prestigioso Premio David Rivelazioni Italiane – Italian Rising Stars, frutto della collaborazione tra l’Accademia del Cinema Italiano e l’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, il giovanissimo Domenico Cuomo si è raccontato ai microfoni di Cinecittanews.it svelando tutte le emozioni che stanno facendo da padrone in questo fortunato periodo della sua vita.

“Credo ci siano tanti modi di portare in scena un personaggio, ciò che cambia è qualcosa di più tecnico, come i tempi. Io […] cerco sempre di fare uno studio sul personaggio […]; il cinema è qualcosa per cui ho una passione sin da bambino, e la cosa che mi lega al cinema è proprio la mia crescita con attori che mi hanno fatto innamorare dei loro film“, ha dichiarato Domenico raccontando il passaggio dal piccolo al grande schermo dove è approdato come protagonista della pellicola Mimì – Il principe delle tenebre.

Cuomo, infatti, negli ultimi tempi è diventato uno dei volti più amati dagli italiani. Emerso grazie al suo ruolo in Gomorra, oggi tutti lo conoscono e lo apprezzano come Mimmo nella serie tv Rai (co-prodotta con Banijay Studios Italia) Un Professore 2 e come Cardiotrap in Mare Fuori. Ma il giovane attore è pronto a stupirci.

Domenico Cuomo, dal piccolo al grande schermo: le sue parole

“Sto cercando di vivere la mia vita formandomi su qualcosa che vada oltre la recitazione; sto cercando di fare dei grandi passi per la mia persona, come andare in terapia per avere una maggior consapevolezza di me, un maggior controllo delle mie emozioni; sto cercando di studiare tanto“, ha risposto alla domanda su come si sta formando come persona e come attore.

Domenico si è poi detto grato per aver potuto, in questa breve ma intensa carriera che può vantare, sperimentare diversi generi e quindi diversi ruoli: “Non c’è un genere in particolare e più il personaggio è lontano da me e più è interessante studiarlo, quindi spero di fare qualsiasi genere, dal comico all’horror, perché credo sia una missione dell’attore essere al 100% versatile. Più è difficile la prova, più sarò grato di mostrare quanto valga“.

E sui suoi progetti futuri, Domenico Cuomo ha svelato ai colleghi di Cinecittanews.it che ci saranno parecchie novità che lo vedranno protagonista.

Non ci resta dunque che attendere per scoprire dove potremo rivederlo e soprattutto come e se si evolverà Mimmo, il personaggio che senza ombra di dubbio lo ha reso uno degli attori più amati e seguiti dagli italiani.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.