Katy Keene, drag queen e pioggia di baci LGBT nel primo trailer dello spin-off di Riverdale

Arriverà il 6 febbraio 2020 su The CW Katy Keene, serie spin-off dell’ormai celebre Riverdale. Lo show seguirà l’aspirante cantante Josie McCoy (Ashleigh Murray), trasferitasi a New York City cinque anni dopo gli eventi raccontati in Riverdale. Nella Grande Mela ritrova la fashionista Katy Keene (Lucy Hale), con nuovi amori e nuove amicizie ad attenderla, all’ombra di un sogno chiamato Broadway.

Ebbene il primo trailer di Katy Keene, che si preannuncia come una serie musicale, ci ha regalato una preview decisamente dal taglio LGBT, con drag queen e un fiume di baci LGBT a spiazzare i fan.

Nel cast anche Shangela, celebrità di Drag Race, co-protagonista nei panni di Devereaux, rivale di Jorge (Jonny Beauchamp), aspirante interprete di Broadway nonché drag queen, oltre a Camille Hyde, Julia Chan, Lucien Laviscount, Zane Holtz e Katherine LaNasa.