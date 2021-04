Tenebre e Ossa, da oggi su Netflix una nuova serie fantasy queer – trailer e sinossi

3 minuti di lettura

Tratta dai bestseller del GrishaVerse scritti da Leigh Bardugo, Tenebre e ossa è una nuova serie fantasy da oggi su Netflix, con Jessie Mei Li (Alina Starkov), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey) e Ben Barnes (Generale Kirigan) protagonisti

La serie è ambientata in un mondo sconvolto dalla guerra in cui la soldatessa e orfana Alina Starkov scopre un potere straordinario che potrebbe salvare il suo paese. Minacciata dalla mostruosa Faglia d’Ombra, Alina è costretta ad abbandonare il suo mondo per entrare in un esercito di soldati magici scelti noti come Grisha. Mentre impara con fatica a usare i suoi poteri, Alina capisce che anche gli amici possono trasformarsi in nemici e che nulla è quello che sembra in questo mondo di sfarzo. Per sconfiggere le forze pericolose che incombono, tra cui una carismatica banda di criminali, non basterà solo la magia.

Un progetto che guarda sempre più all’inclusione, con una rappresentazione asiatica finalmente centrale e un personaggio dichiaratamente queer, Jesper Fahey, interpretato da Kit Young, il cui orientamento sessuale è solo una parte qualunque della propria vita, e certamente nulla di cui vergognarsi o di cui nascondersi. Una lettura che lo stesso Young, via Pride, ha voluto pubblicamente applaudire.

Penso che sia davvero bello avere una serie in cui le persone sono chi sono, senza doverlo affermare in qualche modo. Questa è di per sé un qualcosa davvero positivo. Tutta l’intimità e le conversazioni che abbiamo nella serie, hanno avuto un’enorme cura e tutte le migliori intenzioni.

Concetto rimarcato dalla protagonista Jessie Mei Li: “Quello che mi piace davvero della serie, che si tratti di rappresentazione queer, etnica o dinamiche di genere, è che nessuna di queste cose viene vista come fuori dalla norma. Ci sono e basta. Nessuno che abbia una relazione queer è disprezzato per questo. Non è una cosa segreta che deve essere tenuta nascosta. Lo persone sono ciò che sono e fanno quello che fanno, e gli altri ne prendono atto. È così semplice“.