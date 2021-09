“The Lockdown Sessions”, Elton John annuncia nuovo album con pioggia di duetti: da Lil Nas X a Miley Cyrus

2 minuti di lettura

L’annuncio a sorpresa, a dir poco clamoroso. Elton John, che nel 2018 rivelava il suo ritiro dalla musica, ha ufficializzato l’arrivo di un nuovo disco. “The Lockdown Sessions” il titolo del progetto, in uscita il 22 ottobre.

“L’ultima cosa che mi aspettavo di fare durante il lockdown era un album, ma eccolo qui“, ha scritto sui social il baronetto. “Grazie a tutti coloro che si sono uniti per far sì che ciò accadesse“. Copertina già iconica per il cantante, con mascherina glitterata a ribadire l’eccezionalità del tutto, totalmente inaspettato.

16 tracce, tre delle quali uscite nel corso del 2021, ovvero “Cold Heart” con Dua Lipa, “It’s A Sin” con Years & Years e “Chosen Family” con Rina Sawayama. Poi ancora duetti, a pioggia, con Nicki Minaj, Young Thug, Miley Cyrus, Lil Nas X, Surfaces, Charlie Puth, Stevie Nicks, Gorillaz, 6LACK, SG Lewis, Brandi Carlile, Jimmie Allen, Eddie Vedder, Stevie Wonder, Glen Campbell.

Due Oscar vinti, due Golden Globe, un Tony, 5 Grammy e oltre 300 milioni di dischi venduti, Elton è felicemente sposato con il regista canadese David Furnish da oltre 15 anni. I due hanno avuto due bambini, entrambi nati dalla stessa madre surrogata: Zachary, nato in California il giorno di Natale del 2010, e Elijah, nato l’11 gennaio 2013. La madrina di entrambi è Lady Gaga, sorprendentemente grande assente da questo nuovo progetto. Poco meno di 30 anni fa il baronetto ha fondato la Elton John AIDS Foundation, tra le principali organizzazioni non profit esistenti al mondo, con quasi 200 milioni di dollari raccolti in poco meno di 30 anni, a favore della ricerca contro l’HIV/Aids.

Elton terrà il suo ultimo (?) concerto italiano il 4 giugno 2022 a San Siro, Milano.