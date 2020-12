Furnish e i 15 anni dell’unione civile con Elton John: “Eppure in molti Paesi c’è ancora la pena di morte per i gay”

Esattamente 15 anni fa, era il 21 dicembre del 2005, Elton John si unica civilmente con David Furnish, conosciuto casualmente ad una festa nel lontano 1993. Da allora Elton e David non si sono mai più separati, con quest’ultimo che ha voluto celebrare l’anniversario sui social, guardando anche all’omotransfobia odierna.

Non posso credere che siano passati 15 anni da quando Elton John e io abbiamo celebrato la nostra unione civile in Gran Bretagna. Che giornata meravigliosa. Successivamente 6 anni fa abbiamo rinnovato i nostri voti e ci siamo sposati legalmente davanti ai nostri due bellissimi figli. Questo tipo di progresso civile era inimmaginabile quando ero piccolo. Eppure, nonostante tutto questo straordinario e positivo cambiamento, ricordo a me stesso che è ancora illegale essere LGBT + in più di 70 paesi, e che puoi essere condannato a morte solo perché gay in 12 di quegli stessi Paesi. Attraverso il nostro lavoro con la Elton John AIDS Foundation, Elton e io ci impegniamo a continuare la lotta per l’uguaglianza per i nostri fratelli e sorelle LGBT + in tutto il mondo.