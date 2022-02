Tom Daley, 4 giorni di corsa, nuoto, bici e canoa per dire basta alle discriminazioni – GALLERY social

2 minuti di lettura

Oro olimpico la scorsa estate, Tom Daley ha deciso di sfidare il proprio corpo e la propria resistenza partecipando alla campagna Hell of a Homecoming for Red Nose Day, nata e pensata per raccogliere fondi contro povertà, violenze e discriminazioni. “Non ho mai fatto nulla del genere prima d’ora“, ha rivelato Daley in un promo. “Voglio dire, mi sono allenato per le Olimpiadi, ma non ho mai fatto alcun tipo di allenamento di resistenza, per non parlare di nuotare in acque gelide“.

Daley ha infatti affrontato un’epica sfida di resistenza di 4 giorni, in cui ha vogato, pedalato, nuotato e corso, dal Queen Elizabeth Olympic Park di Stratford alla sua città natale di Plymouth. Come documentato giorno dopo giorno su Instagram, Tom ha nuotato in acque ghiacciate, ha percorso alcuni dei più tortuosi sentieri del Paese, ha remato lungo il Tamigi e ha completato una maratona tra la folla festante. Una sorta di ritorno a casa da autentico supereroe, con l’amato Dustin Lance Black ad aspettarno ogni giorno in albergo.



Lungo il percorso, Daley ha visitato alcuni luoghi per lui speciali, accompagnato da amici, familiari e compagni di tuffi. Tom ha iniziato il suo viaggio dalle piscine del Queen Elizabeth Olympic Park, dove vinse la sua prima medaglia olimpica nel 2012. A Londra è poi salito in sella ad una bicicletta e ha pedalato fino al Redgrave Pinsent Rowing Lake. A quel punto ha nuotato nel lago ghiacciato del Redgrave Pinsent Rowing, per una lunghezza complessiva di 50 piscine. Successivamente è tornato a pedalare per 63 miglia, fino a Southampton, dove ha iniziato a tuffarsi nel 2003. Il terzo giorno è andato da Southampton a Bovey Castle, dove nel 2017 ha sposato l’amato Dustin Lance Black, sceneggiatore premio Oscar per Milk, sempre pedalando. L’ultima tappa lo vedrà oggi correre dal castello di Bovey alla sua città natale, Plymouth, per altre 40 miglia. Ad attenderlo ci sarà l’intera cittadina. Chiunque volesse partecipare alla raccolta fondi può farlo cliccando qui.

Daley è il tuffatore più decorato di tutti i tempi del Team GB, con 11 medaglie d’oro tra Campionati Mondiali, del Commonwealth ed Europei, oltre a quattro medaglie olimpiche. Diventato genitore nel 2018, Tom ha conquistato tutti durante le Olimpiadi di Tokyo con le sue creazioni lavorate a maglia. Icona LGBTQ+ d’Inghilterra, Daley ha in questi giorni mostrato le ultime fatiche sportive sul proprio profilo Instagram, regalando ai fan scorci di sè particolarmente apprezzati. Vedere per credere la gallery in testa al post.

