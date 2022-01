Tutto su Tom Daley: biografia e vita privata del sexy tuffatore britannico

6 minuti di lettura

TOM DALEY

Altezza: 1,77 m

Peso: 74 kg

Nato il 21 maggio 1994 a Plymouth, Regno Unito

Marito: Dustin Lance Black (matrimonio nel 2017)

Figli: Robert Ray Black-Daley

Sport. Tuffi: specialità piattaforma 10 m e trampolino 3 m

“Tom Daley gay”. Sono molte le persone che digitano questa breve sequenza di parole sui motori di ricerca per conoscere di più sulla vita privata del tuffatore inglese, uno degli sportivi più amati e ammirati al mondo tanto per la sua carriera costellata di medaglie quanto per il suo coraggio nell’aver fatto coming out come omosessuale, ormai nel lontano 2013 sul suo canale Youtube. Un coming out che lo rese uno dei primi sportivi in carriera orgogliosamente LGBTQ: un atto privato, ma anche fortemente politico, che gli ha consentito di vivere finalmente in pace con se stesso e lottare attivamente a fianco della comunità.

Per aiutare chi ci legge ad approfondire la conoscenza di Tom Daley in merito alla sua vita orgogliosa da gay a fianco del marito Dustin Lance Black e del figlio Robert Ray, avuto con maternità surrogata, ma anche di altri dettagli come la sua passione per i lavori a maglia ed uncinetto, abbiamo raccolto dieci tra i tanti articoli che in questi anni abbiamo scritto su di lui.

La nostra lista inizia con un articolo che ripercorre vita, trionfi, amore ed attivismo di Tom Daley per giungere ad una delle più recenti notizie ovvero quella della nomina a Ufficiale dell’Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico, ricevuta “per i suoi straordinari tuffi”, ma soprattutto per le sue battaglie a favore dei diritti LGBTQIA+ e per la costante, continua beneficenza a favore di associazioni, come quella dedicata a finanziare la ricerca ed aumentare la consapevolezza sui tumori cerebrali.

Questo articolo rappresenta una sorta di recap sulla biografia e vita privata del sexy tuffatore britannico. Ma, se desideri rimanere al passo con le ultime novità su Tom Daley, oltre chiaramente a seguire lo sportivo sui social (cosa che probabilmente già farai), ti invitiamo a salvare tra i preferiti la seguente pagina, che puoi raggiungere cliccandoci sopra ora: Tom Daley Gay.

In questo articolo 1 Tom Daley Gay: vita, amori, conquiste e vittorie

2 Tom Daley e il coming out con i nonni

3 Tom Daley e Dustin Lance Black ricordano il loro primo incontro

4 Tom Daley e Dustin Lance Black. Il giorno dopo il loro incontro parlavano già di neonati e matrimonio

5 Tom Daley e i 20 anni di differenza con Dustin Lance Black

6 Tom Daley e Dustin Lance Black papà, è nato Robbie Ray

7 Tom Daley e Dustin Lance Black realizzano un podcast sulla maternità surrogata

8 Tom Daley gay incoraggia altri sportivi LGBTQ+: “Fate coming out”

9 Tom Daley: sono gay e sono un campione olimpico

10 Tom Daley vuole che i Paesi omotransfobici siano banditi dalle Olimpiadi

11 Tom Daley e la sua “ossessione” per il lavoro a maglia

12 Tom Daley lancia sul mercato la sua prima collezione

13 Tom Daley gay. Il suo curioso messaggio LGBTQ+ di Natale

14 Tom Daley è entrato nell’Ordine dell’Impero Britannico

Tom Daley Gay: vita, amori, conquiste e vittorie

Questo articolo ripercorre brevemente la vita del tuffatore inglese: dalla nascita agli esordi nella disciplina dei tuffi ad appena 7 anni; dalla conquista della medaglia d’oro ai Mondiali di Roma nel 2009 alle prime medaglie olimpiche, fino al 2021 da sogno dove Tom Daley vince la Coppa del Mondo di tuffi a Tokyo sia nella gara individuale sia in quella sincronizzata.

In questo articolo ci sono anche alcuni dettagli relativi al suo coming out del 2013 quando dal proprio canale Youtube rivelò di avere un compagno, Dustin Lance Black, sceneggiatore premio oscar per Milk e con il quale ha messo su famiglia.

Leggi ora l’approfondimento

Tom Daley e il coming out con i nonni

Questa storia delicata e personale, che Tom Daley ha deciso di condividere nella sua recente autobiografia, racconta del coming out che lo sportivo fece con i suoi nonni, dall’esito inaspettato e che lo ha portato successivamente ad essere più cauto nel rivelare il proprio orientamento sessuale.

Qui la notizia

Tom Daley e Dustin Lance Black ricordano il loro primo incontro

In un video natalizio dove Tom e Dustin rispondono alle domande di alcunə fan, raccontano del primo incontro, divertente, dolce e che ha preceduto di 48 ore il primo vero “ti amo”.

Scopri di più in questa notizia

Tom Daley e Dustin Lance Black. Il giorno dopo il loro incontro parlavano già di neonati e matrimonio

Sin da poche ore il loro primo appuntamento, Tom Daley e Dustin hanno iniziato a parlare di famiglia, tra matrimonio e figlə, più che sicuri che nella loro avrebbero costruito qualcosa di speciale insieme.

Leggi la news

Tom Daley e i 20 anni di differenza con Dustin Lance Black

Alle persone che puntualmente sottolineano la differenza di età tra Tom Daley e suo marito, lo sportivo ha replicato dalle pagine del The Guardian con una risposta di tutto rispetto. Ha parlato, inoltre, del tema della omogenitorialità ed ha rivelato alcuni dettagli della sua vita inediti.

Clicca qui per leggere l’articolo

Tom Daley e Dustin Lance Black papà, è nato Robbie Ray

Ecco l’articolo di Gay.it che annuncia la nascita di Robert Ray Black-Daley, che abbiamo ripreso dalle pagine del Times nel 2018. Robbie Ray è nato tramite maternità surrogata il 27 giugno di quell’anno.

Leggi la notizia

Tom Daley e Dustin Lance Black realizzano un podcast sulla maternità surrogata

Nel 2018, su commissione di BBC One, Tom Daley e Dustin Lance Black hanno realizzato un podcast che parla di maternità surrogata e, in particolare, come essa abbia cambiato la loro vita. Il podcast si chiama Welcome To Surrogacy: A Family Frontier. Lo puoi scaricare direttamente dalla pagina di bbc.co.uk.

Qui, invece, l’articolo che descrive il documentario audio

Tom Daley gay incoraggia altri sportivi LGBTQ+: “Fate coming out”

Più volte nel corso degli anni Tom Daley ha invitato altrə atletə ad essere fonte di ispirazione per ə giovani che li seguono. Tom ha rivolto, in particolare, il suo incoraggiamento a sportivə che si sentono “rinchiusə”, “intrappolatə” a causa delle difficoltà di fare coming out come LGBTQ+. Nel link qui sotto un estratto dell’intervista a Yahoo UK.

Leggi la notizia

Tom Daley: sono gay e sono un campione olimpico

Il 2021 è stato l’anno che ha portato all’apice della carriera Tom Daley: dopo due bronzi e alla sua quarta Olimpiade, il tuffatore si è portato a casa il primo oro olimpico nel sincro dai 10 metri, al fianco di Matty Lee.

Emozionante il discorso post-vittoria di Tom dove ribadisce il suo orgoglio di campione olimpionico e di persona gay. Ecco, in questo articolo, le sue famose dichiarazioni.

Leggi la notizia

Tom Daley vuole che i Paesi omotransfobici siano banditi dalle Olimpiadi

Dell’attivismo senza precedenti di Tom Daley si sa ormai da tempo. Non tuttə sanno di una missione che il tuffatore inglese si è prefissato, ovvero fare in modo che tutti i Paesi dichiaratamente omotransfobici del mondo siano banditi dai Giochi Olimpici.

Qui la news

Tom Daley e la sua “ossessione” per il lavoro a maglia

“Tom Daley uncinetto” e “Tom Daley maglia” sono state tra le parole più ricercate dello scorso anno su Google. Lo scatto del tuffatore che lavora a maglia sugli spalti durante una gara di tuffi femminile ha fatto letteralmente il giro del mondo. In questo articolo puoi scoprire da dove nasce questa sua “felice ossessione” e qual è il profilo Instagram da seguire dove Tom pubblica i suoi recenti lavori a maglia.

Leggi la notizia

Tom Daley lancia sul mercato la sua prima collezione

“Made With Love By Tom Daley” è la prima collezione di Tom Daley: i suoi lavori ad uncinetto e maglia, realizzati con pura lana biodegradabile e rinnovabile, sono diventati dei prodotti commerciali e parte del ricavato va all’associazione inglese per la ricerca contro il tumore al cervello.

Leggi la notizia

Tom Daley gay. Il suo curioso messaggio LGBTQ+ di Natale

Tom per Natale 2021 ha voluto lanciare un messaggio di Natale curioso, diretto in particolare ai giocatori della Premier League, il campionato inglese di calcio. Attraverso le sue parole ha voluto anche mostrare la sua vicinanza alla comunità transgender.

Qui la notizia

Tom Daley è entrato nell’Ordine dell’Impero Britannico

Come ultimo approfondimento su “Tom Daley gay”, non potevamo lasciare da parte questa recente notizia. Tom Daley è stato nominato Ufficiale dell’Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico, proprio per le sue battaglie “LGBTQ+”, oltre che chiaramente per i suoi “straordinari tuffi”.

Leggi la notizia

© Riproduzione Riservata