Tom Daley sogna Parigi 2024 e torna ad allenarsi dopo 2 anni di pausa per stare insieme ai figli, il video

Parigi 2024 è più vicina che mai. La XXXIII Olimpiade che si terrà dal 26 luglio all’11 agosto 2024 vedrà quasi certamente Tom Daley tornare sul trampolino, 3 anni dopo l’oro vinto a Tokyo assieme a Matty Lee e il bronzo individuale.

Da allora, ovvero dalla doppia medaglia di Tokyo, Tom ha smesso con i tuffi per dedicarsi alla paternità. Prima al fianco di Robert Ray, nato il 27 giugno 2018, e a seguire di Phoenix Rose, nato il 28 Marzo 2023. Ebbene a due anni dall’ultimo tuffo il 29enne Daley ha annunciato su Youtube di essere pronto a tornare.

Nessun ritiro, non ancora. Dopo aver visitato il Museo Olimpico di Colorado Springs, negli Stati Uniti, Tom ha confessato di aver deciso di tornare ad allenarsi.

“Non credo di essere pronto ad appendere il costume al chiodo e ad andare avanti con quella parte della mia vita. Parigi 2024 è sicuramente un obiettivo. Robbie mi ha detto: ‘Papà, voglio vederti tuffare alle Olimpiadi’. “Questo ha acceso una nuova fiamma e un fuoco dentro di me. Non so se l’idea di me che torno in piscina sia completamente sciocca o un’opportunità per farlo in modo ricreativo, divertendomi senza alcuna pressione, o se il mio corpo sarà in grado di tornare su un trampolino e di tuffarsi in modo decente”.