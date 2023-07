Tom Daley festeggia i 5 anni del primogenito Robert Ray, le foto

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

5 anni d’amore. Tom Daley ha festeggiato i 5 anni di Robert Ray Black-Daley, primogenito nato da gestazione per altri come suo fratello Phoenix Rose, venuto al mondo lo scorso 23 febbraio. Il tuffatore inglese ha voluto celebrare il lieto evento, pubblicando dolci immagini private, tra una torta di compleanno e una passeggiata al parco.

Settimana importante per Tom, che ha anche annunciato l’uscita della sua prima collezione di trucchi realizzata insieme a Rimmel London. Daley Made With Love il nome dato alla collezione, che conta 8 sfumature. “È stata progettata pensando all’amore!”, ha scritto sui social Daley, prima di indossare i propri smalti mentre lavora a maglia.

Leggenda dello sport inglese, Tom ha vinto un oro e 3 bronzi olimpici, 3 ori mondiali, un argento e 2 bronzi, 5 ori e 3 argenti europei, 2 ori in coppa del mondo e 4 ai Giochi del Commonwealth. Dal 2022 Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico “Per i servizi ai tuffi, ai diritti LGBTQ+ e alla beneficenza“, Daley fa coppia da oltre 10 anni con Dustin Lance Black, premio Oscar per la sceneggiatura di Milk. Il 6 maggio 2017 i due si sono sposati nel Bovey Castle, nel Devon, in Inghilterra.

In tutte le foto pubblicate nel post Instagram di compleanno di Robert Ray, sorprendentemente non compare mai l’altro papà Dustin, che sui social di Tom non si vede dallo scorso aprile, con la nascita di Phoenix Rose. Un’assenza che ad alcuni ha fatto pensare ad una potenziale crisi di coppia. Sul profilo di Lance Black, invece, Daley e i due figli si vedono in un post del 12 giugno, quando l’intera famiglia ha partecipato al Pride di Los Angeles.

