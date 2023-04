Tom Daley e Dustin Lance Black di nuovo papà, è nato Phoenix Rose

0:00 Ascolta l'articolo

Il campione olimpico di tuffi Tom Daley e lo sceneggiatore premio Oscar Dustin Lance Black sono diventati genitori per la 2a volta, 5 anni dopo la nascita del primogenito Robert Ray.

Daley, 28 anni, e Lance Black, 48 anni, ne hanno dato notizia dalle pagine del The Times questa mattina, svelando anche il nome del nascituro. Phoenix Rose. Entrambi i pargoli sono nati grazie alla gestazione per altri, portata avanti dalla coppia negli Stati Uniti.

“Nel Regno Unito è molto più complicato perché i figli nati tramite GPA non sono così ben protetti legalmente, i futuri genitori non sono protetti legalmente, semplicemente non è sicuro, ci sono molti ostacoli da superare“, precisò Tom in passato. “Negli Stati Uniti, tutto è regolato in modo da garantire la sicurezza di tutti e negli Stati Uniti il processo di maternità surrogata è molto più snello“.

Un anno fa, intervistato da Giovanna Fletcher nel suo podcast Happy Mum Happy, Tom aveva raccontato quanto avesse sempre desiderato essere papà:

“Da quando ho memoria, sogno di essere un genitore. Penso anche a causa del rapporto con mia madre e mio padre, eravamo tutti così vicini e poi, quando ho perso mio papà, è stato come se volessi essere per qualcun altro tutto ciò che lui era per me. Perché ogni bambino merita di avere quello che avevo io con mio padre, perché era un rapporto così speciale, eravamo così vicini.”

Tom e Dustin stanno insieme da un decennio, con fidanzamento ufficiale il 1 ottobre 2015 e nozze nel maggio del 2017. Via Instagram, dove sono di solito attivissimi, non hanno ancora dato comunicazione della nascita di Phoenix Rose, ma è facile immaginare l’arrivo a breve della primissima foto ufficiale.

