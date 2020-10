Tyler Posey, il divo di Teen Wolf confessa: “Sono stato con dei ragazzi, mi hanno scop*to con un strap-on dildo”

Ex giovine volto di Teen Wolf, Tyler Posey ha aperto un profilo OnlyFans il mese scorso. Un fiume di fan si è immediatamente riversato sul web, con carta di credito in mano, cullando la speranza di foto particolarmente piccanti. Immagini di nudo alla vedo-non-vedo puntualmente arrivate, insieme ad altro.

Posey, oggi 29enne, si è infatti lasciato andare a dichiarazioni inattese, rivelando apertamente di aver avuto incontri sessuali con ragazzi. Rispondendo ad alcuni quesiti, l’attore ha specificato: “Non ho fatto sesso con un uomo, ma ci siamo fatti l’un l’altro. Ma non ho mai fatto sesso. Quindi sì, sono già stato con gli uomini”. Allusioni volute per sviare dall’eventuale verità, per poi sbalordire con una seconda dichiarazione.

“A chiunque sia nuovo qui e mi chieda se ho già incontrato ragazzi prima, la risposta è sì. Se ho mai usato un dildo? Sì. Sono stato scop*to con uno strap-on dildo”, ovvero una cintura con un fallo. Attitude ha chiesto un commento ai manager di Posey, che al momento non hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni.

Tyler ha due film in pre-produzione, ovvero Brut Force e Oshie.

Tyler Posey admitted to being with a man before… pic.twitter.com/iJ2pvW2uS6 — Aaron (@ARonauthor) October 18, 2020