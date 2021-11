L’ultimo regalo di Freddie Mercury a Elton John

2 minuti di lettura

L’ultimo regalo, l’ultimo atto d’amore di Freddie Mercury nei confronti di Elton John, amico di sempre e complice nella scena musicale britannica e internazionale. Lo ha raccontato il cantante di Candle in the Wind e Rocket Man nel libro autobiografico Love is the Cure: On Life, Loss and the End of Aids, uscito per la prima volta nel 2012 e ora rieditato.

Nel libro John racconta gli anni tragici dell’epidemia dell’HIV e della perdita degli amici più cari, tra cui Freddie Mercury, venuto a mancare il 24 novembre del 1991 per una broncopolmonite aggravata dalle cagionevoli condizioni di salute per l’AIDS, contratto negli anni ’80.

“Sapevo esattamente cosa stava succedendo a Freddie” – scrive Elton John. “Come lo sapeva lui. Sapeva che la morte, la morte agonizzante, stava arrivando”.

Elton John, dopo il periodo buio degli anni ’80 e ’90, ha iniziato a occuparti della ricerca per una cura efficace contro l’HIV, fondando anche un’associazione che porta il suo nome, Elton John AIDS Foundation.

Nel libro viene ricordato quanto Freddie Mercury continuasse a tener duro senza parlare della sua malattia fino al giorno prima della sua morte.

“Continuava a essere la persona divertente, oltraggiosa e profondamente generosa che era sempre stata”.

Ma è quando John racconta del regalo che Mercury ha pensato per lui sul punto di morte che il racconto giunge a un momento di enorme commozione: